https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/vinc-halatina-tutunarak-metrelerce--yukseklikten-asagi-indi-1091988418.html
Vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi
Vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi
Sputnik Türkiye
İstanbul Ataşehir'de trafiğin de aktığı bir sokakta vinç halatını kullanarak bir adamın aşağı inmesi görüntülendi. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T20:38+0300
2024-12-24T20:38+0300
2024-12-24T20:38+0300
yaşam
vinç
ataşehir
halat
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Ataşehir’de bir adamın vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki tehlikeli anlar çevredekileri de şaşırttı. Görüntülerde ev taşıma için kullanılan vinç halatına tutunan adamın aşağı doğru iniş yapması yer alıyor.
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vinç, ataşehir, halat
Vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi
İstanbul Ataşehir'de trafiğin de aktığı bir sokakta vinç halatını kullanarak bir adamın aşağı inmesi görüntülendi.
Ataşehir’de bir adamın vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki tehlikeli anlar çevredekileri de şaşırttı. Görüntülerde ev taşıma için kullanılan vinç halatına tutunan adamın aşağı doğru iniş yapması yer alıyor.