https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/vinc-halatina-tutunarak-metrelerce--yukseklikten-asagi-indi-1091988418.html

Vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi

Vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indi

Sputnik Türkiye

İstanbul Ataşehir'de trafiğin de aktığı bir sokakta vinç halatını kullanarak bir adamın aşağı inmesi görüntülendi. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

vinç

ataşehir

halat

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Ataşehir’de bir adamın vinç halatına tutunarak metrelerce yükseklikten aşağı indiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki tehlikeli anlar çevredekileri de şaşırttı. Görüntülerde ev taşıma için kullanılan vinç halatına tutunan adamın aşağı doğru iniş yapması yer alıyor.

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ataşehir

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vinç, ataşehir, halat