https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/bankacilikta-yeni-donem-basliyor-nakit-islemlerinde-resmi-belge-zorunlu-olacak--paranin-kaynagi-1092010950.html

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunlu olacak, paranın kaynağı sorulacak

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunlu olacak, paranın kaynağı sorulacak

Sputnik Türkiye

Bankacılık işlemlerinde 1 Ocak itibariyle yeni dönem başlıyor. Nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu hale gelecek. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:07+0300

2024-12-25T13:07+0300

2024-12-25T13:07+0300

ekonomi

islam memiş

banka

banka hesabı

nakit para

dolar

altın

resmi belge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg

Bankacılık işlemlerinde yeni yılla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Buna göre nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu olacak. Banka personeli, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiğini, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorabilecek. Piyasa uzmanı İslam Memiş, nakit işlemleri yapan vatandaşları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" dedi. Paranın kaynağı sorulacak1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlıyor. Bakanlık, tüm bankalara gönderdiği genelge ile nakit işlemleri için artık kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. 2025 yılıyla birlikte, bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallar sıkılaştırılacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde personel, nakit para yatıran veya çeken müşterilerden paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri talep edecek. Ayrıca, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiği, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorulabilecek.Belgelerinizi saklayınPara piyasaları uzmanı İslam Memiş de yeni dönemle ilgili olarak bankalarda nakit işlemi yapacakları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" dedi. Eksiksiz belge ibraz edenler sorun yaşamazken, kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı inceleme başlatılacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren kaynağı belirsiz nakitlerle bankacılık işlemi yapılması mümkün olmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kredi-karti-sifrelerinde-yeni-donem-bugun-basladi-atmnin-kartinizin-yutmamasi-icin-ne-yapmalisiniz-1091885229.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

islam memiş, banka, banka hesabı, nakit para, dolar, altın, resmi belge