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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/bankacilikta-yeni-donem-basliyor-nakit-islemlerinde-resmi-belge-zorunlu-olacak--paranin-kaynagi-1092010950.html
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunlu olacak, paranın kaynağı sorulacak
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunlu olacak, paranın kaynağı sorulacak
Sputnik Türkiye
Bankacılık işlemlerinde 1 Ocak itibariyle yeni dönem başlıyor. Nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu hale gelecek. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:07+0300
2024-12-25T13:07+0300
ekonomi
islam memiş
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banka hesabı
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Bankacılık işlemlerinde yeni yılla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Buna göre nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu olacak. Banka personeli, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiğini, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorabilecek. Piyasa uzmanı İslam Memiş, nakit işlemleri yapan vatandaşları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" dedi. Paranın kaynağı sorulacak1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlıyor. Bakanlık, tüm bankalara gönderdiği genelge ile nakit işlemleri için artık kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. 2025 yılıyla birlikte, bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallar sıkılaştırılacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde personel, nakit para yatıran veya çeken müşterilerden paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri talep edecek. Ayrıca, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiği, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorulabilecek.Belgelerinizi saklayınPara piyasaları uzmanı İslam Memiş de yeni dönemle ilgili olarak bankalarda nakit işlemi yapacakları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" dedi. Eksiksiz belge ibraz edenler sorun yaşamazken, kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı inceleme başlatılacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren kaynağı belirsiz nakitlerle bankacılık işlemi yapılması mümkün olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kredi-karti-sifrelerinde-yeni-donem-bugun-basladi-atmnin-kartinizin-yutmamasi-icin-ne-yapmalisiniz-1091885229.html
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islam memiş, banka, banka hesabı, nakit para, dolar, altın, resmi belge
islam memiş, banka, banka hesabı, nakit para, dolar, altın, resmi belge

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunlu olacak, paranın kaynağı sorulacak

13:07 25.12.2024
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© AA
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Bankacılık işlemlerinde 1 Ocak itibariyle yeni dönem başlıyor. Nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu hale gelecek.
Bankacılık işlemlerinde yeni yılla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Buna göre nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu olacak. Banka personeli, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiğini, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorabilecek. Piyasa uzmanı İslam Memiş, nakit işlemleri yapan vatandaşları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" dedi.

Paranın kaynağı sorulacak

1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlıyor. Bakanlık, tüm bankalara gönderdiği genelge ile nakit işlemleri için artık kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. 2025 yılıyla birlikte, bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallar sıkılaştırılacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde personel, nakit para yatıran veya çeken müşterilerden paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri talep edecek. Ayrıca, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiği, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorulabilecek.

Belgelerinizi saklayın

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş de yeni dönemle ilgili olarak bankalarda nakit işlemi yapacakları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" dedi. Eksiksiz belge ibraz edenler sorun yaşamazken, kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı inceleme başlatılacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren kaynağı belirsiz nakitlerle bankacılık işlemi yapılması mümkün olmayacak.
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