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Kredi kartı şifrelerinde yeni dönem bugün başladı: ATM'nin kartınızın yutmaması için ne yapmalısınız?
Kredi kartı şifrelerinde yeni dönem bugün başladı: ATM'nin kartınızın yutmaması için ne yapmalısınız?
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir karar aldı. Bugünden itibaren artık tarih... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T06:49+0300
2024-12-23T07:25+0300
ekonomi
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bddk
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kredi kartı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Bugünden itibaren, kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak belirlenemeyecek. "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yılların yanı sıra, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.Bu karar, kart sahiplerini daha güvenli şifreler kullanmaya teşvik ederken, dolandırıcıların tahmin etmesi kolay olan şifre kombinasyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.ATM'ler güvenlik duvarını güçlendirecekYeni düzenleme, ATM'lerde kullanılan şifre güvenliğini artıracak. Kullanıcılar yasaklanan şifre kombinasyonlarını girdiğinde, sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, ATM’lerde kartlarının bloke edilmesi riskiyle karşılaşacak.Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.Neden bu düzenleme gerekli?BDDK, son yıllarda artan kredi kartı dolandırıcılıklarına dikkat çekerek, bu tür kombinasyonların kolay tahmin edilebilir olduğunu vurguladı. Özellikle futbol takımlarının kuruluş yılları, doğum tarihleri ve plaka kodları, kötü niyetli kişiler tarafından kolayca tahmin ediliyor.Bu adımla, kullanıcıların finansal güvenliğini sağlamayı ve daha karmaşık şifre alışkanlıkları geliştirmelerini amaçlıyor.Eski şifrede israr edenler dikkat: ATM kartınızı geri vermeyecekEski şifresinde ısrar eden kullanıcılar için sistemin çeşitli yaptırımları devreye girecek. ATM'den işlem yaparken, kullanıcılar yeni bir şifre belirleme konusunda uyarılacak. Uyarıları dikkate almayan ve yasaklanan kombinasyonları kullanmaya devam edenlerin kartları, güvenlik amacıyla bloke edilecek.Bloke edilen kartlar, bankanın güvencesiyle yeniden düzenlenip kullanıcıya ulaştırılacak.Yeni dönemde daha güvenli şifrelerBu düzenleme, kredi kartı kullanıcılarının şifre oluşturma alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik önemli bir adım. Uzmanlar, kullanıcıları tarihsel veriler yerine harf ve sayı kombinasyonları içeren, tahmini zor şifreler oluşturmaya teşvik ediyor.Örneğin, "A1bC3d!" gibi daha karmaşık şifrelerin, dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.
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kredi kartı şifresi, kredi kartı şifre güvenliği, bddk yeni düzenleme, kredi kartı dolandırıcılığı, atm kart bloke, güvenli şifre oluşturma, kredi kartı şifresi yasaklı kombinasyonlar, bddk kredi kartı kararı, 1453 şifre yasak, 1907 şifre yasak, doğum tarihi şifre, kredi kartı dolandırıcılık önlemleri, atm güvenlik önlemleri, güvenli şifre önerileri, kredi kartı şifre değiştirme, eski şifre kullanım riski, bddk kararları 2024, atm kart güvenliği, kredi kartı güvenlik ipuçları, tahmin edilemez şifre oluşturma, futbol takımı kuruluş yılları yasak, kart güvenlik uyarıları, bddk kredi kartı yasaklı yıllar, şifre güvenliği artırma yöntemleri, kredi kartı güvenlik önlemleri
kredi kartı şifresi, kredi kartı şifre güvenliği, bddk yeni düzenleme, kredi kartı dolandırıcılığı, atm kart bloke, güvenli şifre oluşturma, kredi kartı şifresi yasaklı kombinasyonlar, bddk kredi kartı kararı, 1453 şifre yasak, 1907 şifre yasak, doğum tarihi şifre, kredi kartı dolandırıcılık önlemleri, atm güvenlik önlemleri, güvenli şifre önerileri, kredi kartı şifre değiştirme, eski şifre kullanım riski, bddk kararları 2024, atm kart güvenliği, kredi kartı güvenlik ipuçları, tahmin edilemez şifre oluşturma, futbol takımı kuruluş yılları yasak, kart güvenlik uyarıları, bddk kredi kartı yasaklı yıllar, şifre güvenliği artırma yöntemleri, kredi kartı güvenlik önlemleri

Kredi kartı şifrelerinde yeni dönem bugün başladı: ATM'nin kartınızın yutmaması için ne yapmalısınız?

06:49 23.12.2024 (güncellendi: 07:25 23.12.2024)
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir karar aldı. Bugünden itibaren artık tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacak. Eski şifrelerde ısrar eden kullanıcıların kartları ATM'ler tarafından bloke edilebilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Bugünden itibaren, kullanıcıların doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları artık kredi kartı şifresi olarak belirlenemeyecek. "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yılların yanı sıra, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.
Bu karar, kart sahiplerini daha güvenli şifreler kullanmaya teşvik ederken, dolandırıcıların tahmin etmesi kolay olan şifre kombinasyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ATM'ler güvenlik duvarını güçlendirecek

Yeni düzenleme, ATM'lerde kullanılan şifre güvenliğini artıracak. Kullanıcılar yasaklanan şifre kombinasyonlarını girdiğinde, sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, ATM’lerde kartlarının bloke edilmesi riskiyle karşılaşacak.
Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

Neden bu düzenleme gerekli?

BDDK, son yıllarda artan kredi kartı dolandırıcılıklarına dikkat çekerek, bu tür kombinasyonların kolay tahmin edilebilir olduğunu vurguladı. Özellikle futbol takımlarının kuruluş yılları, doğum tarihleri ve plaka kodları, kötü niyetli kişiler tarafından kolayca tahmin ediliyor.
Bu adımla, kullanıcıların finansal güvenliğini sağlamayı ve daha karmaşık şifre alışkanlıkları geliştirmelerini amaçlıyor.

Eski şifrede israr edenler dikkat: ATM kartınızı geri vermeyecek

Eski şifresinde ısrar eden kullanıcılar için sistemin çeşitli yaptırımları devreye girecek. ATM'den işlem yaparken, kullanıcılar yeni bir şifre belirleme konusunda uyarılacak. Uyarıları dikkate almayan ve yasaklanan kombinasyonları kullanmaya devam edenlerin kartları, güvenlik amacıyla bloke edilecek.
Bloke edilen kartlar, bankanın güvencesiyle yeniden düzenlenip kullanıcıya ulaştırılacak.

Yeni dönemde daha güvenli şifreler

Bu düzenleme, kredi kartı kullanıcılarının şifre oluşturma alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik önemli bir adım. Uzmanlar, kullanıcıları tarihsel veriler yerine harf ve sayı kombinasyonları içeren, tahmini zor şifreler oluşturmaya teşvik ediyor.
Örneğin, "A1bC3d!" gibi daha karmaşık şifrelerin, dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.
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