https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/bakan-tekin-ogretmen-mulakatlariyla-ilgili-konustu-bir-magduriyetin-olmasi-icin-hukuksuzluk-olmasi-1092013499.html

Bakan Tekin öğretmen mülakatlarıyla ilgili konuştu: 'Bir mağduriyetin olması için hukuksuzluk olması lazım'

Bakan Tekin öğretmen mülakatlarıyla ilgili konuştu: 'Bir mağduriyetin olması için hukuksuzluk olması lazım'

Sputnik Türkiye

Öğretmen adaylarının mülakat mağduru olduğu haberleriyle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir 'hukuksuzluk' olmadığını söylerken, mülakatlarla... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:42+0300

2024-12-25T13:42+0300

2024-12-25T13:46+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

öğretmen atamaları

mülakat mağduru öğretmenler

mülakat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/05/1075197884_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80c71bb3907d4082f6ecff3abb43fdd1.jpg

Mülakat mağduru olduklarını söyleyen öğretmen adaylarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Mülakatlarda herhangi bir mağduriyetin olması için hukuksuzluk olması lazım. Burada hukuksuzluk yok. Mağdur olduğunu söyleyen arkadaşlar şunu söylüyor; 'Başka bir ilde sınava giren arkadaşımız benden yüksek bir not aldı.' Bu olabilir” dedi.Burada hukuksuzluk yokMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Mülakat mağduru olduklarını söyleyen öğretmen adaylarıyla ilgili soru üzerine Bakan Tekin, “Mağduriyet dedikleri; 'Bana mülakatta adaletsizlik yapıldı.' Mağdur olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerinin değerlendirilmesini istiyoruz. Onun dışında nasıl bir mağduriyet olabilir bilemiyorum. Hepinizin bildiği gibi biz mülakatları şöyle yaptık. Sınava giren öğretmen adayı arkadaşımız kimliği gizli olarak, herhangi bir şekilde torpil iddiasına konu olabilecek bütün kişisel özellikleri gizli bir şekilde mülakat yaptık” açıklamasında bulundu.Mülakattaki jüri üyelerinin ve öğretmen adaylarının birbirlerini hiçbir şekilde tanımadığını ve kişisel bilgilere erişimin olmadığını dile getiren Bakan Tekin şunları söyledi: Ücretli öğretmenlerin sorunu çözüldü, hepsi ücretlerini alacakÜcretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin de Bakan Tekin, "Usta ve ücretsiz öğretmenlerle ilgili prosedürler şöyle işler; bütçeye her yıl belli bir sayıda ders koyarız. Kadrolu öğretmenlerimizin dışındaki usta öğretici ya da ek ders karşılığı derse giren arkadaşlarımızla şu kadar ders planlıyoruz. Yıl içinde açılan kurslarda kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen limitin üstüne çıktığımız olur. Diyelim ki, yıl içerisinde yaklaşık 60 saat ders açarız. Bazen bu sayı bize tanımlanan bütçenin üzerine çıkar. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. Bu bizim yıl içerisindeki kursiyer taleplerinden kaynaklanan bir artış. CHP’nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava neticesinde bize bütçede tanımlanan saatin üzerindeki derslerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bütçe sorununu çözmeye çalıştık” dedi.Bakan Tekin, yaşanan problemin çözümü için gerekli adımları attıklarını da sözlerine ekleyerek, “Biz bunu Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda problem ortaya çıktıkça, yani açılan kurslar ve kursu açan usta öğreticilerimize yönelik ders ücretleriyle ilgili öğretmen arkadaşlarımıza ödemeleri yaparken ilgili birimlerden nakit akışı isteriz. Onlar temin ederler, biz de ödemeleri yaparız. Bu problemin bütçe kısıtı veya tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu biraz önce anlattığım prosedürün doğal bir sonucu. Bahsettiğimiz gelişmeler bundan kaynaklanmıştır. Biz zaten gecikmeler oldukça yani ödeme takvimi geldikçe ilgili birimlerle konuşup ödemeleri alıyoruz. Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. Strateji Başkanlığımızdan bize ödemeler için gerekli kaynak aktarıldı. Şu anda ilgili genel müdürlüklere bu kaynaklar aktarıldı. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacak” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/bakan-tekin--1092009749.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, öğretmen atamaları, mülakat mağduru öğretmenler, mülakat