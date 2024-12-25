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Bakan Memişoğlu: Suriyeli kardeşlerimize sağlıkla ilgili desteğimiz her zaman olacaktır
Bakan Memişoğlu: Suriyeli kardeşlerimize sağlıkla ilgili desteğimiz her zaman olacaktır
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki yeni yönetim ve Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili bütün... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye'deki yeni yönetimle bakanlığın temasları hakkında basına yaptığı açıklamada Suriye Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüklerini açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular" dedi. Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriye'ye sağlık anlamında destek verileceğini belirterek "Elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır. İnşallah ayağa kalkmalarına biz de elimizden geldiğince destek vererek yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten dirayeti ve ensarlığıyla Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuştu. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimize geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. 'Spekülasyonlar dikkate alınmasın'Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da 22 Aralık'ta meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan ambülans helikopter kazasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/saglik-bakanligindan-helikopter-kaza-kirimina-iliskin-aciklama-pilot-inisiyatifinde-1091985652.html
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muğla, suriye, türkiye, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, ambulans helikopter, helikopter, helikopter kazası, kemal memişoğlu, suriye sağlık bakanlığı
muğla, suriye, türkiye, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, ambulans helikopter, helikopter, helikopter kazası, kemal memişoğlu, suriye sağlık bakanlığı

Bakan Memişoğlu: Suriyeli kardeşlerimize sağlıkla ilgili desteğimiz her zaman olacaktır

13:39 25.12.2024
© AA / Fatih KurtSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA / Fatih Kurt
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki yeni yönetim ve Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır" diyerek helikopter kazasıyla ilgili inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye'deki yeni yönetimle bakanlığın temasları hakkında basına yaptığı açıklamada Suriye Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüklerini açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular" dedi.
Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriye'ye sağlık anlamında destek verileceğini belirterek "Elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır. İnşallah ayağa kalkmalarına biz de elimizden geldiğince destek vererek yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten dirayeti ve ensarlığıyla Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuştu. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimize geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Spekülasyonlar dikkate alınmasın'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da 22 Aralık'ta meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan ambülans helikopter kazasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Sivil havacılık kapsamında kuralları var. Net bunlar. Hem kırım anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara, toplumuna itibar etmesin. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem bu, uçuş sistemleri. Onun için de nedenleri, ve gerekçelerini kamuoyuyla paylaşılır. Bu konuda spekülasyonların dikkate alınmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda çok açık ve seçik ifade edeceğiz ki sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız."
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