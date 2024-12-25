https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/bakan-memisoglu-suriyeli-kardeslerimize-saglikla-ilgili-destegimiz-her-zaman-olacaktir-1092012762.html

Bakan Memişoğlu: Suriyeli kardeşlerimize sağlıkla ilgili desteğimiz her zaman olacaktır

Bakan Memişoğlu: Suriyeli kardeşlerimize sağlıkla ilgili desteğimiz her zaman olacaktır

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'deki yeni yönetim ve Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili bütün... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:39+0300

2024-12-25T13:39+0300

2024-12-25T13:39+0300

türkiye

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helikopter kazası

kemal memişoğlu

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye'deki yeni yönetimle bakanlığın temasları hakkında basına yaptığı açıklamada Suriye Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüklerini açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular" dedi. Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriye'ye sağlık anlamında destek verileceğini belirterek "Elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili bütün desteğimiz Suriyeli kardeşlerimize, komşumuza her zaman olacaktır. İnşallah ayağa kalkmalarına biz de elimizden geldiğince destek vererek yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten dirayeti ve ensarlığıyla Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuştu. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimize geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. 'Spekülasyonlar dikkate alınmasın'Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'da 22 Aralık'ta meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne yol açan ambülans helikopter kazasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/saglik-bakanligindan-helikopter-kaza-kirimina-iliskin-aciklama-pilot-inisiyatifinde-1091985652.html

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