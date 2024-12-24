https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/saglik-bakanligindan-helikopter-kaza-kirimina-iliskin-aciklama-pilot-inisiyatifinde-1091985652.html
Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter kaza kırımına ilişkin açıklama: 'Pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş'
Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter kaza kırımına ilişkin açıklama: 'Pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter kaza kırımına ilişkin açıklamada. ambulans helikopterin uçuşunun, Türkiye AIP’si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında ‘görerek... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T18:37+0300
2024-12-24T18:37+0300
2024-12-24T18:37+0300
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sağlık bakanlığı
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helikopter
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helikopter kazası
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Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter kaza kırımına ilişkin, "Ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.Sağlık Bakanlığı'nın, ambulans helikopter kaza kırımına ilişkin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/muglada-helikopter-kazasi-hastaneye-carpan-bir-helikopter-yakinindaki-bos-alana-dustu-1091866483.html
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Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter kaza kırımına ilişkin açıklama: 'Pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş'
Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter kaza kırımına ilişkin açıklamada. ambulans helikopterin uçuşunun, Türkiye AIP’si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş olduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter kaza kırımına ilişkin, "Ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın, ambulans helikopter kaza kırımına ilişkin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu cümleler yer aldı:
Sağlık Bakanlığı’nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir. Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07’de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür. Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si “Uçuş Planlama” hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.