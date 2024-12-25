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Almanya Sağlık Bakanı, meşhur Dubai çikolatasını beğenmedi: 'Tadı güzel değil'
Almanya Sağlık Bakanı, meşhur Dubai çikolatasını beğenmedi: 'Tadı güzel değil'
Sputnik Türkiye
Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach, başta Türkiye olmak üzere dünyada ünü hızla yayılan Dubai çikolatasını denedi. Dubai çikolatasını beğenmediğini... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:41+0300
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Sosyal medyada başlayan ve yıldırım hızıyla dünyaya yayılan Dubai çikolatası gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer Dubai çikolatası paylaşımı Almanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach'tan geldi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach son dönemde Türkiye ve dünyada meşhur olan ve satılan dükkanlarda kuyruğa neden olan Dubai çikolatasını denedi. Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" dedi. Antep fıstığı ezmesiyle kavrulmuş tel kadayıftan yapılıp dışı kalın çikolatayla kaplanan Dubai çikolatası için yorum yapan çikolata ustası Ömer Aksu, Dubai çikolatasına akışkan yapısını ve rahiyasını boz fıstığın verdiğini ifade etti. Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/prof-dr-canan-karataydan-dubai-cikolatasi-yorumu-firmalarin-yaptigi-urettigi-bir-zehir-1090320114.html
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dubai, karl lauterbach, almanya, dubai çikolatası, dubai çikolatası orjinal, dubai çikolatası malzemeleri
dubai, karl lauterbach, almanya, dubai çikolatası, dubai çikolatası orjinal, dubai çikolatası malzemeleri

Almanya Sağlık Bakanı, meşhur Dubai çikolatasını beğenmedi: 'Tadı güzel değil'

16:41 25.12.2024 (güncellendi: 16:48 25.12.2024)
© Fotoğraf : Prof. Karl Lauterbach resmi sosyal medya hesabıAlmanya Sağlık Bakanı Dubai çikolatasının tadını beğenmedi
Almanya Sağlık Bakanı Dubai çikolatasının tadını beğenmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Fotoğraf : Prof. Karl Lauterbach resmi sosyal medya hesabı
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Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach, başta Türkiye olmak üzere dünyada ünü hızla yayılan Dubai çikolatasını denedi. Dubai çikolatasını beğenmediğini açıklayan Bakan Lauterbach, "Tadı güzel değil" dedi.
Sosyal medyada başlayan ve yıldırım hızıyla dünyaya yayılan Dubai çikolatası gündem olmaya devam ediyor. Bu sefer Dubai çikolatası paylaşımı Almanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach'tan geldi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach son dönemde Türkiye ve dünyada meşhur olan ve satılan dükkanlarda kuyruğa neden olan Dubai çikolatasını denedi. Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" dedi.
Antep fıstığı ezmesiyle kavrulmuş tel kadayıftan yapılıp dışı kalın çikolatayla kaplanan Dubai çikolatası için yorum yapan çikolata ustası Ömer Aksu, Dubai çikolatasına akışkan yapısını ve rahiyasını boz fıstığın verdiğini ifade etti. Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var" ifadelerini kullandı.
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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