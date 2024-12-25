https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/akdenizde-batan-rus-kuru-yuk-gemisinin-ait-oldugu-sirket-acikladi-teror-saldirisi-sonucu-batti-1092030197.html
Akdeniz'de batan Rus kuru yük gemisinin ait olduğu şirket açıkladı: 'Terör saldırısı sonucu battı'
Akdeniz'de batan Rus kuru yük gemisinin ait olduğu şirket açıkladı: 'Terör saldırısı sonucu battı'
Sputnik Türkiye
Oboron Lojistik şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait kuru yük gemisi Ursa Major'un Akdeniz'de batmasının sebebinin terör saldırısı olduğu dile... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T22:22+0300
2024-12-25T22:22+0300
2024-12-25T22:22+0300
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Oboron Lojistik tarafından yapılan açıklamada, "Oboron Lojistik, Ursa Major gemisine yönelik hedefli bir terör saldırısı yapıldığına inanmaktadır" ifadesi yer aldı. Gemi mürettebatının beyanlarına göre, 23 Aralık 2024 tarihinde batan geminin sancak tarafının arka bölümde art arda üç patlama meydana geldiği ifade edilirken patlamaların ardından yük gemisimim, sol tarafa doğru 25 dereceye varan keskin bir yalpa yaparak su almaya başladığı vurgulandı.Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ursa Major gemisinin aşırı yüklü olmadığını vurgulanırken geminin Rusya'nın en büyük yük gemilerinden biri olduğu aktarıldı. Öte yandan şirketin basın servisi, kargo gemisi hakkında çıkan 'aşırı yükleme' iddialarını da yalanlayarak geminin maksimum yük kapasitesinin 9.5 bin ton olduğubu ve mevcut yükün ağırlığının da 806 ton olduğunu kaydetti.2009 yılında inşa edilen Ursa Major Akdeniz'de batmıştı.14 mürettebat kurtarılarak Cartagena limanına götürülmüş ancak iki kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rus-senator-kosacev-ukrayna-ile-ilgili-karar-kievde-degil-daha-yuksek-oval-ofislerde-alinacak-1092028970.html
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cartagena, rusya, akdeniz, gemi, terör saldırısı, terör
cartagena, rusya, akdeniz, gemi, terör saldırısı, terör
Akdeniz'de batan Rus kuru yük gemisinin ait olduğu şirket açıkladı: 'Terör saldırısı sonucu battı'
Oboron Lojistik şirketinden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait kuru yük gemisi Ursa Major'un Akdeniz'de batmasının sebebinin terör saldırısı olduğu dile getirildi.
Oboron Lojistik tarafından yapılan açıklamada, "Oboron Lojistik, Ursa Major gemisine yönelik hedefli bir terör saldırısı yapıldığına inanmaktadır" ifadesi yer aldı.
Gemi mürettebatının beyanlarına göre, 23 Aralık 2024 tarihinde batan geminin sancak tarafının arka bölümde art arda üç patlama meydana geldiği ifade edilirken patlamaların ardından yük gemisimim, sol tarafa doğru 25 dereceye varan keskin bir yalpa yaparak su almaya başladığı vurgulandı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ursa Major gemisinin aşırı yüklü olmadığını vurgulanırken geminin Rusya'nın en büyük yük gemilerinden biri olduğu aktarıldı.
Öte yandan şirketin basın servisi, kargo gemisi hakkında çıkan 'aşırı yükleme' iddialarını da yalanlayarak geminin maksimum yük kapasitesinin 9.5 bin ton olduğubu ve mevcut yükün ağırlığının da 806 ton olduğunu kaydetti.
2009 yılında inşa edilen Ursa Major Akdeniz'de batmıştı.14 mürettebat kurtarılarak Cartagena limanına götürülmüş ancak iki kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.