https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ingiliz-uzman-ukraynada-askeri-durum-felakete-dogru-gidiyor-1091992350.html

İngiliz uzman: Ukrayna’da askeri durum felakete doğru gidiyor

İngiliz uzman: Ukrayna’da askeri durum felakete doğru gidiyor

Sputnik Türkiye

İngiliz askeri analist Aleksandr Mercouris, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket belirtileri gösterdiğini ifade etti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

aleksandr mercouris

uzman

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

felaket

rusya savunma bakanlığı

financial times

özel askeri harekat

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket belirtileri gösterdiğini söyledi.Mercouris, “Feci bir tablo. Ukraynalı askerlerin moralinin giderek bozulduğuna dair haberler artıyor. Askeri durum felakete doğru ilerliyor. Ukrayna'nın saldırıları ve karşı saldırıları başarısızlıkla sonuçlanıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Aralık’taki verilerine göre Ukrayna ordusunun gün içindeki kayıpları 1480 asker, 65 uçak tipi insansız hava aracı, 6 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 16 sahra topçusu ve havan topu ile 17 adet özel askeri araç olarak gerçekleşti.Daha önce Financial Times, 2024 yılının on ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden firar edenlerin sayısının 2022 ve 2023 yıllarındaki sayının toplamını geçerek neredeyse iki katına çıktığını ve 2024 yılında bu kişilere karşı 60 bin ceza davası açıldığını aktarmıştı. Gazetenin ismini açıklamadığı Ukraynalı bir generale göre, en yüksek firar oranı piyade ve saldırı tugaylarında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-ordusu-donbassta-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-bin-480-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1091969309.html

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aleksandr mercouris, uzman, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, felaket, rusya savunma bakanlığı, financial times, özel askeri harekat