https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ingiliz-uzman-ukraynada-askeri-durum-felakete-dogru-gidiyor-1091992350.html
İngiliz uzman: Ukrayna’da askeri durum felakete doğru gidiyor
İngiliz uzman: Ukrayna’da askeri durum felakete doğru gidiyor
Sputnik Türkiye
İngiliz askeri analist Aleksandr Mercouris, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket belirtileri gösterdiğini ifade etti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T23:20+0300
2024-12-24T23:20+0300
2024-12-24T23:19+0300
ukrayna krizi
aleksandr mercouris
uzman
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
felaket
rusya savunma bakanlığı
financial times
özel askeri harekat
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket belirtileri gösterdiğini söyledi.Mercouris, “Feci bir tablo. Ukraynalı askerlerin moralinin giderek bozulduğuna dair haberler artıyor. Askeri durum felakete doğru ilerliyor. Ukrayna'nın saldırıları ve karşı saldırıları başarısızlıkla sonuçlanıyor” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Aralık’taki verilerine göre Ukrayna ordusunun gün içindeki kayıpları 1480 asker, 65 uçak tipi insansız hava aracı, 6 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 16 sahra topçusu ve havan topu ile 17 adet özel askeri araç olarak gerçekleşti.Daha önce Financial Times, 2024 yılının on ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden firar edenlerin sayısının 2022 ve 2023 yıllarındaki sayının toplamını geçerek neredeyse iki katına çıktığını ve 2024 yılında bu kişilere karşı 60 bin ceza davası açıldığını aktarmıştı. Gazetenin ismini açıklamadığı Ukraynalı bir generale göre, en yüksek firar oranı piyade ve saldırı tugaylarında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-ordusu-donbassta-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-bin-480-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1091969309.html
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aleksandr mercouris, uzman, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, felaket, rusya savunma bakanlığı, financial times, özel askeri harekat
aleksandr mercouris, uzman, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, felaket, rusya savunma bakanlığı, financial times, özel askeri harekat
İngiliz uzman: Ukrayna’da askeri durum felakete doğru gidiyor
İngiliz askeri analist Aleksandr Mercouris, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket belirtileri gösterdiğini ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket belirtileri gösterdiğini söyledi.
Mercouris, “Feci bir tablo. Ukraynalı askerlerin moralinin giderek bozulduğuna dair haberler artıyor. Askeri durum felakete doğru ilerliyor. Ukrayna'nın saldırıları ve karşı saldırıları başarısızlıkla sonuçlanıyor” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 24 Aralık’taki verilerine göre Ukrayna ordusunun gün içindeki kayıpları 1480 asker, 65 uçak tipi insansız hava aracı, 6 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 16 sahra topçusu ve havan topu ile 17 adet özel askeri araç olarak gerçekleşti.
Daha önce Financial Times, 2024 yılının on ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden firar edenlerin sayısının 2022 ve 2023 yıllarındaki sayının toplamını geçerek neredeyse iki katına çıktığını ve 2024 yılında bu kişilere karşı 60 bin ceza davası açıldığını aktarmıştı. Gazetenin ismini açıklamadığı Ukraynalı bir generale göre, en yüksek firar oranı piyade ve saldırı tugaylarında.