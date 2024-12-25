https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/37-suclunun-idam-cezasini-hafifleten-bidena--trumptan-tepki-idam-cezalarini-uygulamaya-devam-1092009458.html

37 suçlunun idam cezasını hafifleten Biden'a Trump'tan tepki: 'İdam cezalarını uygulamaya devam edeceğiz'

37 suçlunun idam cezasını hafifleten Biden'a Trump'tan tepki: 'İdam cezalarını uygulamaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın ölüm cezasına çarptırılan 40 suçludan 37'sinin cezasını müebbet hapis cezasına çevirmesinin ardından Donald Trump, 'tecavüzcüler ve... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T12:41+0300

2024-12-25T12:41+0300

2024-12-25T12:41+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

gallup

ölüm cezası

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ABD Başkanı Joe Biden'ın pazartesi günü yaptığı açıklamasında federal ölüm cezası sırasındaki 40 kişiden 37'sinin cezalarını müebbet hapis cezasına çevireceğini duyurmasının ardından 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak olan Donald Trump konuştu. Trump, Biden'ın affından sonra 'tecavüzcüler, katiller' için ölüm cezasını uygulamaya devam edeceğini açıkladı.ABD Başkanlığının ikinci döneminde ölüm cezasının kullanımını artıracağına söz vererek 'tecavüzcüler, katiller ve canavarların peşine düşeceğini' söyleyen Donald Trump, salı günü açıklama yaptı. Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezalarını ömür boyu hapse çevirmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Trump, "Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar" dedi.Trump, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda şu sözleri aktardı:Biden'ın ceza indirimlerini geri alamayacakDonald Trump, Joe Biden'ın 37 kişinin federal ölüm cezasına uyguladığı ceza indirimlerini geri alamayacak. 40 mahkumdan geriye kalan 3'ünün federal ölüm cezaları uygulanacak.Kasım 2016'da yapılan seçimleri kazanarak ile kez ABD Başkanı seçilen Trump, yaklaşık 20 yıllık bir aradan sonra federal infazları yeniden başlatarak 13 kişinin infazını denetlemişti. Bu rakam, modern tarihteki herhangi bir başkandan daha yüksek olmasıyla kayıtlara geçmişti.Ölüm cezaları ABD'de birçok insan tarafından destekleniyor, ancak Gallup anketlerine göre bu destek bir süredir en düşük noktada. Ankete göre 1994'te yüzde 80'lik destekten 2024'te yüzde 53'e kadar düşüş olduğu görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/trumpin-oglu-uc-ulkeyi-babasinin-alisveris-sepetine-eklemesi-tepki-cekti--1092007534.html

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abd, donald trump, joe biden, gallup, ölüm cezası