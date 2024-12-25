https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/2025-yilinda-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-brut-ve-net-ne-kadar-1091993854.html

2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti brüt ve net ne kadar?

2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti brüt ve net ne kadar?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücretin detayları açıklandı. Uzmanlara göre brüt 26 bin 5 lira 50... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

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2025 yılı asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş olacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında açıklanan 22 bin 104 liralık asgarin ücretin işveren maliyeti belli oldu. Uzmanlara göre brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.Asgari ücretli her işçi için işverenin maliyeti SGK primi için 4 bin 30 lira 85 kuruş olurken, işsizlik primi için 520 lira 11 kuruş olacağı ifade edildi. Devletin işveren desteği ise 700 liradan bin lira seviyesine çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-aciklandi-1091988709.html

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