https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/2025-yilinda-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-brut-ve-net-ne-kadar-1091993854.html
2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti brüt ve net ne kadar?
2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti brüt ve net ne kadar?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücretin detayları açıklandı. Uzmanlara göre brüt 26 bin 5 lira 50... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T00:14+0300
2024-12-25T00:14+0300
2024-12-25T00:18+0300
ekonomi
asgari ücret
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2025 yılı asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş olacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında açıklanan 22 bin 104 liralık asgarin ücretin işveren maliyeti belli oldu. Uzmanlara göre brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.Asgari ücretli her işçi için işverenin maliyeti SGK primi için 4 bin 30 lira 85 kuruş olurken, işsizlik primi için 520 lira 11 kuruş olacağı ifade edildi. Devletin işveren desteği ise 700 liradan bin lira seviyesine çıkarıldı.
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asgari ücret ne kadar, asgari ücret brüt ve net ne kadar?, asgari ücret zam oranı, asgari ücret kaç dolar, asgari ücret kaç euro
2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti brüt ve net ne kadar?
00:14 25.12.2024 (güncellendi: 00:18 25.12.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşılan yeni asgari ücretin detayları açıklandı. Uzmanlara göre brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
2025 yılı asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında açıklanan 22 bin 104 liralık asgarin ücretin işveren maliyeti belli oldu. Uzmanlara göre brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti aylık 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
Asgari ücretli her işçi için işverenin maliyeti SGK primi için 4 bin 30 lira 85 kuruş olurken, işsizlik primi için 520 lira 11 kuruş olacağı ifade edildi. Devletin işveren desteği ise 700 liradan bin lira seviyesine çıkarıldı.