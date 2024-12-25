https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/2025-kaymakamlik-sinavi-basvuru-ve-sinav-tarihleri-aciklandi-1091995887.html

2025 Kaymakamlık sınavı: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

2025 Kaymakamlık sınavı: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? Sınav tarihi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T03:21+0300

2024-12-25T03:21+0300

2024-12-25T03:21+0300

türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)

ösym

kaymakamlık

sınav

başvuru

tarih

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Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan Kaymakam adaylığı sınav ilanına göre, İçişleri Bakanlığınca, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alınacak.Başvuru şartları neler?İlana göre sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar da sınava başvurabilecek.Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adaylarının, mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmesi gerekecek.Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması, yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.Başvuru tarihleri ne zaman?Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü ise 23 Ocak 2025 olarak belirlendi.Sınav ne zaman gerçekleştirilecek?Sınav, 23 Şubat'ta, Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da belirlenen sınav merkezlerinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/milli-savunma-universitesi-basvuru-ve-sinav-takvimi-aciklandi-basvurulari-ne-zaman-basliyor-sinav-1091972148.html

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yükseköğretim kurulu (yök), ösym, kaymakamlık, sınav, başvuru, tarih