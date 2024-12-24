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Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimi açıklandı: Başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimi açıklandı: Başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için tarih açıklandı. 2025 yılında MSÜ sınavlarına başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi ne zaman?.. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimini açıkladı. Askeri öğrenci olarak üniversite hayatına devam etmek isteyenler nasıl başvuruda bulunacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Son başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak?Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kyk-burs-ve-kredi-ucretleri-belli-oldu-1091336120.html
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milli savunma üniversitesi sınavı ne zaman, milli savunma üniversitesi başvuruları ne zaman, milli savunma üniversitesi sınavı ne zaman 2025, milli savunma üniversitesi sınav tarihi, msü sınav başvuru tarihi, msü sınav tarihi, msü sınavı ne zaman, msü sınavı başvuru nasıl yapılır, msü sınavı ne zaman açıklanacak

Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimi açıklandı: Başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?

14:00 24.12.2024
© Fotoğraf : TwitterMilli Savunma Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için tarih açıklandı. 2025 yılında MSÜ sınavlarına başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi ne zaman? Sınavlar hangi tarihte yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimini açıkladı. Askeri öğrenci olarak üniversite hayatına devam etmek isteyenler nasıl başvuruda bulunacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Son başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
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