https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/milli-savunma-universitesi-basvuru-ve-sinav-takvimi-aciklandi-basvurulari-ne-zaman-basliyor-sinav-1091972148.html

Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimi açıklandı: Başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimi açıklandı: Başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ne zaman yapılacak?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için tarih açıklandı. 2025 yılında MSÜ sınavlarına başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi ne zaman?.. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T14:00+0300

2024-12-24T14:00+0300

2024-12-24T14:00+0300

türkiye

milli savunma üniversitesi

milli savunma bakanlığı (msb)

ösym

ortak sınav takvimi

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Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için Milli Savunma Üniversitesi başvuru ve sınav takvimini açıkladı. Askeri öğrenci olarak üniversite hayatına devam etmek isteyenler nasıl başvuruda bulunacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Son başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? Son başvuru tarihi ne zaman?ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak?Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kyk-burs-ve-kredi-ucretleri-belli-oldu-1091336120.html

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