https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/zeki-demirkubuzun-hayati-oscar-odullerinde-kisa-listeye-kalamadi-unlu-yonetmen-ozelestiri-yapti-1091985536.html

Zeki Demirkubuz'un 'Hayat'ı, Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı: Ünlü yönetmen özeleştiri yaptı

Zeki Demirkubuz'un 'Hayat'ı, Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı: Ünlü yönetmen özeleştiri yaptı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen Hayat isimli Zeki Demirkubuz'un filmi kısa listeye kalamadı. Ünlü yönetmen sosyal medya hesabından bir özeleştiri... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T18:31+0300

2024-12-24T18:31+0300

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yaşam

zeki demirkubuz

oscar

film

yönetmen

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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği 'Hayat' filmi Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı. Demirkubuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık" yorumu yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen ‘Hayat’, uluslararası uzun metraj film kategorisinde listeye giremedi. Filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından bir özeleştiri yaptı. Demirkubuz şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zeki-demirkubuz-oscar-adayi-hayat-filmindeki-hatasini-kabul-etti-ne-sebebi-olacak-cekim-hatasi-1088258077.html

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zeki demirkubuz, oscar, film, yönetmen