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Zeki Demirkubuz'un 'Hayat'ı, Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı: Ünlü yönetmen özeleştiri yaptı
Zeki Demirkubuz'un 'Hayat'ı, Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı: Ünlü yönetmen özeleştiri yaptı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen Hayat isimli Zeki Demirkubuz'un filmi kısa listeye kalamadı. Ünlü yönetmen sosyal medya hesabından bir özeleştiri... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T18:31+0300
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği 'Hayat' filmi Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı. Demirkubuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık" yorumu yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen ‘Hayat’, uluslararası uzun metraj film kategorisinde listeye giremedi. Filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından bir özeleştiri yaptı. Demirkubuz şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zeki-demirkubuz-oscar-adayi-hayat-filmindeki-hatasini-kabul-etti-ne-sebebi-olacak-cekim-hatasi-1088258077.html
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zeki demirkubuz, oscar, film, yönetmen
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Zeki Demirkubuz'un 'Hayat'ı, Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı: Ünlü yönetmen özeleştiri yaptı

18:31 24.12.2024
Zeki Demirkubuz
Zeki Demirkubuz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
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Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen Hayat isimli Zeki Demirkubuz'un filmi kısa listeye kalamadı. Ünlü yönetmen sosyal medya hesabından bir özeleştiri yaptı.
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği 'Hayat' filmi Oscar Ödülleri'nde kısa listeye kalamadı. Demirkubuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık" yorumu yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen ‘Hayat’, uluslararası uzun metraj film kategorisinde listeye giremedi. Filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından bir özeleştiri yaptı. Demirkubuz şu ifadeleri kullandı:
"Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş. Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık... Katkı veren, emeği geçen, bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim."
Zeki Demirkubuz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Zeki Demirkubuz Oscar adayı Hayat filmindeki hatasını kabul etti: 'Ne sebebi olacak çekim hatası'
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