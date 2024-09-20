https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zeki-demirkubuz-oscar-adayi-hayat-filmindeki-hatasini-kabul-etti-ne-sebebi-olacak-cekim-hatasi-1088258077.html
Zeki Demirkubuz Oscar adayı Hayat filmindeki hatasını kabul etti: 'Ne sebebi olacak çekim hatası'
Zeki Demirkubuz Oscar adayı Hayat filmindeki hatasını kabul etti: 'Ne sebebi olacak çekim hatası'
Sputnik Türkiye
15 Aralık'ta vizyona giren Hayat filmiyle gündem olan usta yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya hesabından bir takipçisinin filmdeki bir sahneyi sorması... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T18:03+0300
2024-09-20T18:03+0300
2024-09-20T18:03+0300
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Türkiye'nin Oscar adayı seçilen Hayat filminin yönetmeni Zeki Demirkubuz yapımda çekim hatası olduğunu açıkladı.Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi sosyal medyada paylaşılan bir sahne ile gündem oldu. Takipçisinin "Hocam aynı sekansta Hicran’ın saçının uzak ve yakın çekimde farklı olmasının özel bi sebebi var mı?" sorusuna usta yönetmenin "Ne sebebi olacak çekim hatası" sözleri gündem yarattı.Hayat filmi konusu nedir?Oscar adayı filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran, evden kaçar. Kızın nişanlısı Rıza ise Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kez gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip onu aramaya başlar.Hayat filmi oyuncuları kim?Miray Daner ve Burak Dakak başrolü paylaşırken filmin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk yer alıyor.
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hayat filmi izle, zeki demirkurbuz cevabı, zeki demirkurbuz hatası, zeki demirkurbuz kimdir, oscar adayı hayat
hayat filmi izle, zeki demirkurbuz cevabı, zeki demirkurbuz hatası, zeki demirkurbuz kimdir, oscar adayı hayat
Zeki Demirkubuz Oscar adayı Hayat filmindeki hatasını kabul etti: 'Ne sebebi olacak çekim hatası'
15 Aralık'ta vizyona giren Hayat filmiyle gündem olan usta yönetmen Zeki Demirkubuz sosyal medya hesabından bir takipçisinin filmdeki bir sahneyi sorması üzerine filmde hata olduğunu açıkladı. Demirkubuz'un cevabı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'nin Oscar adayı seçilen Hayat filminin yönetmeni Zeki Demirkubuz yapımda çekim hatası olduğunu açıkladı.
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi sosyal medyada paylaşılan bir sahne ile gündem oldu. Takipçisinin "Hocam aynı sekansta Hicran’ın saçının uzak ve yakın çekimde farklı olmasının özel bi sebebi var mı?" sorusuna usta yönetmenin "Ne sebebi olacak çekim hatası" sözleri gündem yarattı.
Hayat filmi konusu nedir?
Oscar adayı filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran, evden kaçar. Kızın nişanlısı Rıza ise Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kez gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip onu aramaya başlar.
Hayat filmi oyuncuları kim?
Miray Daner ve Burak Dakak başrolü paylaşırken filmin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk yer alıyor.