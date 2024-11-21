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İhracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: ‘Savunma Bakanlığı’nın açıklaması şüphe oluşmasına yol açmaktadır’
İhracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: ‘Savunma Bakanlığı’nın açıklaması şüphe oluşmasına yol açmaktadır’
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet teröninde kılıçlarını kaldırarak 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' sloganı attıkları gerekçesiyle ihraç... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T18:36+0300
2024-11-21T18:36+0300
türkiye
avukat
teğmen
resmi tören
mezuniyet töreni
ihraç
disiplin kurulu
milli savunma bakanlığı (msb)
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Kara Harp Okulu’ndaki resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK'ye sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir" cümlelerine yer verilmişti.'Milli Savunma Bakanlığının açıklaması şüphe oluşmasına yol açmaktadır'Kaynaklar tarafından yapılan açıklamanın ardından ihracı istenen teğmenlerin avukatları ortak bir açıklama yayımladı.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Avukatlar tarafından yapılan söz konusu açıklama, "On yıllardır devam eden bir geleneğin sürdürülmesi nedeniyle milletimizin göz bebeği teğmenlerimizin siyasi tartışmalara konu edilmemesi, onların mesleki geleceklerinin karartılmaması en büyük temennimizdir" cümlesiyle tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/chp-lideri-ozelden-tegmenler-aciklamasi-yunan-kazansaydi-diyen-fesli-deli-kadirin-anlayisina-1090571205.html
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avukat, teğmen, resmi tören, mezuniyet töreni, ihraç, disiplin kurulu, milli savunma bakanlığı (msb)
avukat, teğmen, resmi tören, mezuniyet töreni, ihraç, disiplin kurulu, milli savunma bakanlığı (msb)

İhracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: ‘Savunma Bakanlığı’nın açıklaması şüphe oluşmasına yol açmaktadır’

18:36 21.11.2024
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Fotoğraf
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet teröninde kılıçlarını kaldırarak 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' sloganı attıkları gerekçesiyle ihraç istemi ile disipline sevk edilen teğmenlerin avukatları yaşananlar hadiselere ilişkin açıklama yaptı.
Kara Harp Okulu’ndaki resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK'ye sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir" cümlelerine yer verilmişti.

'Milli Savunma Bakanlığının açıklaması şüphe oluşmasına yol açmaktadır'

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamanın ardından ihracı istenen teğmenlerin avukatları ortak bir açıklama yayımladı.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:

21.11.2024 tarihinde bazı medya kanallarında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına atfen yapılan ve müvekkillerimizi disiplinsizlikle suçlayan haberler görülmüş, açıklamaların dayandırıldığı kaynağa nazaran bunlara cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Milli Savunma Bakanlığının, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısından önce görüşlerini üstü örtülü bir şekilde kamuoyuna açıklaması; askerlik hiyerarşisi dikkate alındığında Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan bahse konu açıklamalar yöntem ve zamanlama itibariyle kabul edilemez. Kaldı ki; açıklamalarda belirtilen hususlar içerikleri itibarıyla da yanıltıcıdır. Şöyle ki;

Her şeyden önce, müvekkillerimizin resmi törende subaylık andını okumak yönündeki teklifleri komuta kademesine arz edilmiş, kabul görmemesi üzerine resmi törende mevzuatta yer alan askerlik yemini yapılmıştır. Müvekkillerimize verilen emir, resmi törende yapılacak yemine ilişkin olup tabiatıyla emrin gereği yerine getirilmiş, tören ilgili yönergeye uygun olarak icra edilmiştir. İlgili yönerge, resmi törenden sonra mezun olan subayların kılıç çatma geleneklerini ve sevinçlerini ne surette göstereceklerine ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Müvekkillerimize törenden sonra ne yapacaklarına dair ayrıca bir emir de verilmemiştir.

Tören subayının "tören bitmiştir" şeklindeki anonsuyla resmi törenin bitmesi ve protokolün tören alanından ayrılmasından sonra tören komutanı, mezun olan teğmenlere “alana girebilirsiniz” demek suretiyle önceki yıllarda da olduğu gibi teğmenlere alanda toplanmaları için izin vermiştir. Bu suretle teğmenler, geleneksel olarak törenin yapıldığı sahanın ortasında toplanmışlar, kılıç çatmışlar ve subaylık andını okumuşlardır. Esasen okunan subaylık andı, bir gece önce öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları kutlama sırasında taburun subay ve komutanlarının huzurunda okunan metnin aynısıdır. Bu itibarla müvekkillerimizin herhangi bir emre uymaması söz konusu değildir. Kaldı ki; tartışmalara konu olan subaylık andı 2022 yılına kadar resmi törenlerde de okunan, hatta bundan 16 Ağustos 2024 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında gerçekleştirilen resmi törende Milli Savunma Bakanının huzurunda okunan bir metindir.

İkinci olarak basın mensuplarının teğmenler tarafından tören alanına davet edildiği ileri sürülmektedir. Müvekkillerimizin basın mensuplarını davet etmesi asla söz konusu olmamıştır. Aksine müvekkillerimiz alanda mezun olan subaylar dışında kimsenin olmaması için gerekli çabayı göstermişlerdir. Okul birincisi subayın resmi tören bittikten sonra sahanın boşaltılması için yaptığı anons bunun açık delilidir. Nitekim, Müvekkillerimizin idari soruşturma kapsamında savunmasının istendiği savunma isteme emrinde de “basının davet edilmesi” suçlaması yer almamakta olup MSB’lığının örtülü açıklaması resmi soruşturma kapsamıyla da uyumsuzdur. Esasen basını müvekkillerimizin bulunduğu yere gönderen kişilerin, yıllardır süregelen bir geleneği sanki ilk defa yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle tartışmaya açmaya çalışan kötü niyetli kimseler olduklarında bir kuşku bulunmamaktadır.

Avukatlar tarafından yapılan söz konusu açıklama, "On yıllardır devam eden bir geleneğin sürdürülmesi nedeniyle milletimizin göz bebeği teğmenlerimizin siyasi tartışmalara konu edilmemesi, onların mesleki geleceklerinin karartılmaması en büyük temennimizdir" cümlesiyle tamamlandı.
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