https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/uzak-sehir-7-bolumu-ile-rekor-kirdi-23-aralik-reyting-sonuclari-aciklandi-1091986626.html

Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı

Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T19:01+0300

2024-12-24T19:01+0300

2024-12-24T19:01+0300

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Mardin'de bir kadının oğlu ile özgürlük mücadelesini ekrana taşıyan Uzak Şehir reyting rekoru kırdı.Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.23 Aralık reyting sonuçları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bahar-dizisi-29bolum-reytinglerde-zirveye-cikti-demet-evgar-izleyicileri-sasirtti-1091725805.html

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