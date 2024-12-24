https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/uzak-sehir-7-bolumu-ile-rekor-kirdi-23-aralik-reyting-sonuclari-aciklandi-1091986626.html
Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı
Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T19:01+0300
2024-12-24T19:01+0300
2024-12-24T19:01+0300
yaşam
reyting
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
dizi
orijinal dizi
tv dizisi
türk dizileri
oyuncu
yerli oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091986302_0:18:1600:918_1920x0_80_0_0_29f062dfcfae6cb508df5cf4f653ce65.jpg
Mardin'de bir kadının oğlu ile özgürlük mücadelesini ekrana taşıyan Uzak Şehir reyting rekoru kırdı.Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.23 Aralık reyting sonuçları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bahar-dizisi-29bolum-reytinglerde-zirveye-cikti-demet-evgar-izleyicileri-sasirtti-1091725805.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091986302_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_21c3e904a45fc25c8b67d3bff319c041.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uzak şehir 7 bölüm izle, uzak sehir 7 bolum full izle, uzak şehir 7 bölüm, uzak şehir 7 bölüm full, uzak şehir 8 bölüm fragmanı, uzak şehir 7 bölüm full izle, uzak şehir 7.bolum full izle, kanal d canlı, uzak şehir canlı izle, 23 aralık reyting sonuçları, 24 aralık reyting sonuçları
uzak şehir 7 bölüm izle, uzak sehir 7 bolum full izle, uzak şehir 7 bölüm, uzak şehir 7 bölüm full, uzak şehir 8 bölüm fragmanı, uzak şehir 7 bölüm full izle, uzak şehir 7.bolum full izle, kanal d canlı, uzak şehir canlı izle, 23 aralık reyting sonuçları, 24 aralık reyting sonuçları
Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı
Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.
Mardin'de bir kadının oğlu ile özgürlük mücadelesini ekrana taşıyan Uzak Şehir reyting rekoru kırdı.
Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.
23 Aralık reyting sonuçları:
1) Uzak Şehir
- 11.35 reyting
2) Kızıl Goncalar - 8.15 reyting
3) Uzak Şehir (ÖZET)
- 7.29 reyting
4) Esra Erol'da - 5.03 reyting
5) Kızıl Goncalar (ÖZET) - 4.95 reyting
6)Müge Anlı ile Tatlı Sert - 4.53 reyting
7) Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - 4.50 reyting
8) Masterchef Türkiye - 4.37 reyting
9) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 3.85 reyting
10) ATV Ana Haber - 3.73 reyting