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Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı
Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Mardin'de bir kadının oğlu ile özgürlük mücadelesini ekrana taşıyan Uzak Şehir reyting rekoru kırdı.Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.23 Aralık reyting sonuçları:
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Uzak Şehir 7. bölümü ile rekor kırdı: 23 Aralık reyting sonuçları açıklandı

19:01 24.12.2024
© İHA / IHAUzak Şehir
Uzak Şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA / IHA
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Çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.
Mardin'de bir kadının oğlu ile özgürlük mücadelesini ekrana taşıyan Uzak Şehir reyting rekoru kırdı.
Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümüyle televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım oldu. 23 Aralık reyting sonuçlarına göre ise ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada ise yine Uzak Şehir dizisinin özeti izlendi.

23 Aralık reyting sonuçları:

1) Uzak Şehir - 11.35 reyting
2) Kızıl Goncalar - 8.15 reyting
3) Uzak Şehir (ÖZET) - 7.29 reyting
4) Esra Erol'da - 5.03 reyting
5) Kızıl Goncalar (ÖZET) - 4.95 reyting
6)Müge Anlı ile Tatlı Sert - 4.53 reyting
7) Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber - 4.50 reyting
8) Masterchef Türkiye - 4.37 reyting
9) Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - 3.85 reyting
10) ATV Ana Haber - 3.73 reyting
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