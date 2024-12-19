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Bahar dizisi 29.bölüm reytinglerde zirveye çıktı: Demet Evgar izleyicileri şaşırttı
Bahar dizisi 29.bölüm reytinglerde zirveye çıktı: Demet Evgar izleyicileri şaşırttı
Sputnik Türkiye
Türk televizyonlarının sevilen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Her salı yayınlanan dizide Bahar karakterini... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T00:06+0300
2024-12-19T00:06+0300
yaşam
demet evgar
bahar
dizi
reyting
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 29. bölümünde reytingleri alt üst ederek zirveye tırmandı.Televizyon dünyasının sevilen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Her salı yayınlanan dizide Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar izleyenleri şoka uğratarak Çağla ile arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.Bahar dizisi salı günü AB'de yüzde 8.53 izlenme oranı, yüzde 22.46 izlenme payı ile ekranlarda birinci oldu. Total'de ise yüzde 5.96 oran, yüzde 14.94 pay elde etti.
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bahar dizisi 29.bölüm izle, bahar dizisi reyting sonuçları, bahar dizisi izle, bahar dizisi son bölüm izle, bahar dizisi 29.bölüm tek parça
bahar dizisi 29.bölüm izle, bahar dizisi reyting sonuçları, bahar dizisi izle, bahar dizisi son bölüm izle, bahar dizisi 29.bölüm tek parça

Bahar dizisi 29.bölüm reytinglerde zirveye çıktı: Demet Evgar izleyicileri şaşırttı

00:06 19.12.2024
© AADemet Evgar
Demet Evgar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA
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Türk televizyonlarının sevilen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Her salı yayınlanan dizide Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar izleyenleri şoka uğrattı. Çağla ile arasında soğuk rüzgarlar esen Bahar'ın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 29. bölümünde reytingleri alt üst ederek zirveye tırmandı.
Televizyon dünyasının sevilen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Her salı yayınlanan dizide Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar izleyenleri şoka uğratarak Çağla ile arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.
Bahar dizisi salı günü AB'de yüzde 8.53 izlenme oranı, yüzde 22.46 izlenme payı ile ekranlarda birinci oldu. Total'de ise yüzde 5.96 oran, yüzde 14.94 pay elde etti.
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