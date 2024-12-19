https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bahar-dizisi-29bolum-reytinglerde-zirveye-cikti-demet-evgar-izleyicileri-sasirtti-1091725805.html

Bahar dizisi 29.bölüm reytinglerde zirveye çıktı: Demet Evgar izleyicileri şaşırttı

Bahar dizisi 29.bölüm reytinglerde zirveye çıktı: Demet Evgar izleyicileri şaşırttı

Sputnik Türkiye

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Her salı yayınlanan dizide Bahar karakterini... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T00:06+0300

2024-12-19T00:06+0300

2024-12-19T00:06+0300

yaşam

demet evgar

bahar

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televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

radyo ve televizyon gazetecileri derneği

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 29. bölümünde reytingleri alt üst ederek zirveye tırmandı.Televizyon dünyasının sevilen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan 29. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Her salı yayınlanan dizide Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar izleyenleri şoka uğratarak Çağla ile arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Başrol oyuncusu Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın tepkileri sosyal medyada gündem oldu.Bahar dizisi salı günü AB'de yüzde 8.53 izlenme oranı, yüzde 22.46 izlenme payı ile ekranlarda birinci oldu. Total'de ise yüzde 5.96 oran, yüzde 14.94 pay elde etti.

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