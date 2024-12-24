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Ünlülerin 'Yılbaşı Konserleri' belli oldu: Ebru Gündeş 10 milyon lira ile zirveye yerleşecek
Ünlülerin 'Yılbaşı Konserleri' belli oldu: Ebru Gündeş 10 milyon lira ile zirveye yerleşecek
Sputnik Türkiye
Yılbaşına sayılı günler kala ünlülerin sahne alacağı mekanlarda alacakları ücretler belli oldu. En düşük 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni yıl hazırlıkları başlarken ünlülerin yılbaşı konser ücretleri de belli olmaya başladı.2025 yılına sayılı günler kala ünlülerin sahne alacağı mekanlarda alacakları ücretler merak konusu oldu. En düşük 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar çıkacağı belirtilen konserlerin zirvesinde Ebru Gündeş olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı konser ücreti çok konuşulan güzel şarkıcının Kıbrıs'ta olacağı açıklandı.Kıbrıs’ta sahne alacaklar:Kıbrıs dışında sahne alacaklar:
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kıbrıs’ta sahne alacak ünlüler, gülşen şarkıları, özcan deniz mp3, irem derici konseri, ebru gündeş ankara konseri, melek mosso yılbaşı konseri,
kıbrıs’ta sahne alacak ünlüler, gülşen şarkıları, özcan deniz mp3, irem derici konseri, ebru gündeş ankara konseri, melek mosso yılbaşı konseri,

Ünlülerin 'Yılbaşı Konserleri' belli oldu: Ebru Gündeş 10 milyon lira ile zirveye yerleşecek

18:42 24.12.2024 (güncellendi: 18:45 24.12.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEbru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı.
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Yılbaşına sayılı günler kala ünlülerin sahne alacağı mekanlarda alacakları ücretler belli oldu. En düşük 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar çıkacağı belirtilen konserlerin zirvesinde Ebru Gündeş olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı konser ücreti çok konuşulan güzel şarkıcının Kıbrıs'ta olacağı açıklandı.
Yeni yıl hazırlıkları başlarken ünlülerin yılbaşı konser ücretleri de belli olmaya başladı.
2025 yılına sayılı günler kala ünlülerin sahne alacağı mekanlarda alacakları ücretler merak konusu oldu. En düşük 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar çıkacağı belirtilen konserlerin zirvesinde Ebru Gündeş olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı konser ücreti çok konuşulan güzel şarkıcının Kıbrıs'ta olacağı açıklandı.

Kıbrıs’ta sahne alacaklar:

Gülşen: 8 Milyon TL
Özcan Deniz: 6 Milyon TL
İrem Derici: 3.5 Milyon TL
Ebru Gündeş: 10 Milyon TL
Melek Mosso: 3 Milyon TL
Kenan Doğulu: 7 Milyon TL
Alişan: 3 Milyon TL
Mustafa Sandal: 4.5 Milyon TL
Funda Arar: 5 Milyon TL
Hande Yener: 6 Milyon TL
Linet: 6 Milyon TL
Serkan Kaya: 6 Milyon TL
Sıla: 6 Milyon TL

Kıbrıs dışında sahne alacaklar:

Sibel Can: 8 Milyon TL (İstanbul)
Hakan Altun: 6 Milyon TL (Ankara)
Yıldız Tilbe: 7 Milyon TL (Ankara)
Bülent Ersoy: 6 Milyon TL (Almanya)
Gülben Ergen: 3 Milyon TL (Uludağ)
Ajda Pekkan: 7 Milyon TL (İstanbul)
Berkay: 5 Milyon TL (İzmir)
Aşkın Nur Yengi: 5 Milyon TL (Sapanca)
Candan Erçetin: 5 Milyon TL (Antalya)
Derya Bedavacı: 4 Milyon TL (İzmir)
Hülya Avşar: 2 Milyon TL (İstanbul)
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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