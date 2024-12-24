https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/unlulerin-yilbasi-konserleri-belli-oldu-ebru-gundes-10-milyon-lira-ile-zirveye-yerlesecek-1091985781.html

Ünlülerin 'Yılbaşı Konserleri' belli oldu: Ebru Gündeş 10 milyon lira ile zirveye yerleşecek

Ünlülerin 'Yılbaşı Konserleri' belli oldu: Ebru Gündeş 10 milyon lira ile zirveye yerleşecek

Sputnik Türkiye

Yılbaşına sayılı günler kala ünlülerin sahne alacağı mekanlarda alacakları ücretler belli oldu. En düşük 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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Yeni yıl hazırlıkları başlarken ünlülerin yılbaşı konser ücretleri de belli olmaya başladı.2025 yılına sayılı günler kala ünlülerin sahne alacağı mekanlarda alacakları ücretler merak konusu oldu. En düşük 2 milyon liradan başlayarak 10 milyon liraya kadar çıkacağı belirtilen konserlerin zirvesinde Ebru Gündeş olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı konser ücreti çok konuşulan güzel şarkıcının Kıbrıs'ta olacağı açıklandı.Kıbrıs’ta sahne alacaklar:Kıbrıs dışında sahne alacaklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bassavciliktan-ankara-buyuksehir-belediyesine-halk-konseri-sorusturmasi-1090364853.html

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