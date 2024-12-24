https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-suriyenin-her-seye-ihtiyaci-var-1091981412.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'nin her şeye ihtiyacı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Suriye'nin her şeye ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Suriye'nin her şeye ihtiyacı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T16:30+0300

2024-12-24T16:30+0300

2024-12-24T16:30+0300

politika

türkiye

suriye

devlet hava meydanları işletmesi (dhmi)

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptıklarını belirterek, "İlk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmayla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile beraber bir vaziyet alacağız" dedi.Bakan Uraloğlu, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Bakanlık olarak ulaştırmanın ve iletişimin tamamında varlık gösterdiklerini kaydetti.Uraloğlu, "Bulunduğumuz coğrafya gerçekten kıymetli. Bizim coğrafyamızı bilmeyen bir insana haritamızı gösterirseniz gerçekten en kıymetli yer Türkiye diyecektir. Sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, yaklaşık 1.5 milyar insana ulaşabiliyoruz. 51.2 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıladan, yıllık 12.5 trilyon dolar ticaret hacminden bahsediyoruz böyle bir coğrafyadayız" diye konuştu.'80 megabit kadar bir hıza ortalama hizmet edebilecek durumdayız'Türkiye'deki internet hızına da değinen Bakan Uraloğlu, "Çok teknik terimlere girmeden, bir kere, fiber kabloları aşağı yukarı 580 bin kilometreye çıkardık, 600 bin kilometrelere çıkardık. Bir sokağın başına kadar getiriyoruz ya da caddenin başına kadar getiriyoruz. İki, bütün caddede dolaştırabiliyoruz. Üç, ev girişine kadar getirebiliyoruz. Eski binaların neredeyse tam tamamı bakır kaplama bir kere orada otomatikman hız düşüyor. Bir de şu andaki bütün bu söylediklerimi dikkate aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam 80 megabit kadar bir hıza ortalama hizmet edebilecek durumdayız ama abonelerin, abone şartları ve istekleri aşağı yukarı 35-40 megabit seviyesinde. Yani talep de bu noktada yeterli değil. Dolayısıyla biz internet noktasında çok istediğimiz hızda değiliz eleştirilerine muhatap kalıyoruz ama gerçek durumunun bu olduğunu söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.'Suriye'nin her şeye ihtiyacı var'Bakan Uraloğlu, Türkiye ve dünya gündemindeki Suriye hakkında da açıklamalarda bulundu.Suriye'nin her şeye ihtiyacı olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:'Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptık'Bakan Uraloğlu, ulaştırma konusuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:Bakan Uraloğlu, 1990'lı yıllardaki tüplü bilgisayarların söz konusu havalimanlarında kullanılmaya devam edildiği bilgisini de paylaştı.Uraloğlu, "Doğru dürüst bu x-ray cihazları, dedektörler doğru dürüst hiçbir şey yok. Pistlerde ciddi eskimeler var ve şu anda oradaki ilk yapılan Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifiyle yapılmış. Yani görerek şartlarda hiçbir sistem olmaksızın yapıldı, onun için arkadaşlarımız bir tespit yaptı. Bir eylem planı ortaya koyduk" dedi.Uraloğlu, ilk etapta Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırma ile ilgili DHMİ Genel Müdürlüğü ile vaziyet alacaklarını kaydederek "Orada Türkiye'den çıkıp Hicaz'a kadar giden demir yollarının parçaları var. Oralarda belli bir bütünün parçaları olarak uzun zamandır çalıştırılmadığını biliyoruz. Hızlıca tespiti yapıp demir yolu bütünlüğünü yine Şam'a kadar ilk etapta sağlama ile ilgili bir vaziyet alacağız. 2009-2010'larda oraya yolcu trenlerini uğurlamışız, bir yolculuk yapmışız. Orada bir altyapı var. Bazı bölgelerde, mesela Irak'ta, demir yollarının raylarını sıfırdan demir olarak çalınıp satıldığını biliyoruz Suriye'de de bununla karşılaşabiliriz" diye konuştu.'Yıkılan köprüleri tamir ettiğimizi söyleyebilirim'Terör operasyonlarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Suriye'deki iç dinamiklerde olsun, M4 kara yolu hem M5 kara yolu hep konuşuldu. Yani bir kara yolu ülkenin siyasetinde bu kadar etki edebilecek durumda. Onun için o kara yollarında da durum nedir? Onlara bir vaziyet ediyoruz ama Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeleri zaten biliyoruz ve oralarda da birçok iş yaptığımızı söylemek isterim, özellikle kara yolları noktasında. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün eliyle olsun. Yine Milli Savunma Bakanlığımızın eliyle olsun. Orada birçok iş yaptığımızı birçok yıkılan köprüleri tamir ettiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.'Suriye haberleşme noktasında Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde'Suriye'nin haberleşme açısından Türkiye'nin 20-30 yıl gerisinde olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, birçok noktada cep telefonu ile iletişimin sağlanamadığını kaydetti.Uraloğlu, "Bunlarla ilgili gerekli tespitleri yapacağız ve biz Bakanlık olarak bunları hayata geçirmeye çalışacağız ki orada dediğim gibi her şeye ihtiyaç var. Yani bir para basımı ya da Suriye'nin parasının ne olacağından düşünün. Mesela Suriye'nin parasının Rusya tarafından basıldığını biliyor muydunuz? Düşünün, bir ülkenin parasını bir başka ülke basıyor. Şu anda Afrika'da birçok ülkenin de benzer konumda, bazı gelişmiş ülkelerin onların paralarını basıyor. Türkiye bu noktada da muhtemelen oraya bir destek verme noktasında olacak" diye konuştu.'Limanlarının neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz'Suriye'nin Akdeniz'e açılan önemli bir kapı olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Limanlarının neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz. Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. Tabii, bir Deniz Yetki Anlaşması, muhtemelen, hani yapalım diye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunması ve Mavi Vatan konusunda günü geldiğinde orada ilgili kurumlarımız vaziyet alacaktır. Ticaret noktasında esasında Şam'ın Suriye'nin bir tarihi var. Onu yeniden canlandırma adına biz de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Böyle bir anlaşmanın hem Suriye'nin hem Türkiye'nin etkinlik ve yetkinliğini artıracağını belirten Uraloğlu, "Oradaki petrol ve hidrokarbon arama noktasında, uluslararası hukuku da dikkate alarak, her türlü yetkiyi iki ülke olarak paylaşmış oluruz ya da genişletmiş oluruz. Tabii, orada öncelikle bir otoritenin kurulması lazım. Bakın orada memurların maaşlarının verilmesi lazım. Silahlı grupların silah bırakması ile ilgili gündem var. Bu, kesinlikle gündemde olur ama bugünün gündemi olduğunu söylersek çok doğru olmaz" dedi.'Irak'ın Fav Limanı ilk fazı 2025'te devreye alınacak'Kalkınma Yolu konusuna değinen Uraloğlu, "Irak'ın Fav Limanı ilk fazı 2025'te devreye alınacak ve orası limancılık faaliyetlerine başlamış olacak. Bizi ilgilendiren tarafı ise yaklaşık 1200 kilometrelik kara yolu. Projesi aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Sadece Irak’ın kuzeyinde nereden geçeceğiyle ilgili bölgesel yönetimle merkezi hükümetin görüşmeleri sürüyor. Güncel olarak takip ediyoruz" diye konuştu.Yönetim şeklinden finansman ve işletilmesine kadar konunun ele alındığını anlatan Uraloğlu, "Türkiye'de yapılması gerekenler var, bunları planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 92 kilometre demir yoluyla Türkiye'den geçecek. Burada bizim yapmamız gerekenler var. Ovaköy'den Kapıkule'ye kadar. Yine yaklaşık 1900 kilometre otoyolla geçecek. Otoyol noktasında da yine yapmamız gerekenler var bir taraftan da bunları planlıyoruz" ifadelerini kullandı.'Zengezur Koridoru alternatif bir rota ve kapasite sağlayacak'Zengezur Koridoru'na dair de konuşan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:Orta Koridor'un daha çok demir yolu ve kara yolu ağırlıklı geçtiğini, Çin'den başlayıp Londra'ya kadar bir yükün 18 günde götürülebildiği bir güzergahtan bahsettiklerini anlatan Uraloğlu, "Güneye doğru indiğimizde şu anda ağırlıklı rota Süveyş Kanalı. Orada 35 günde, bir yük, Londra'ya kadar gidebiliyor. Malum, Filistin'deki İsrail-Filistin Savaşı'ndan dolayı gemilerin riskler alamıyor. Dolayısıyla Ümit Burnu'ndan dolaşarak 45 günde Londra'ya kadar gidebiliyorlar. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde bu süreç 25 güne düşecek. Orta Koridor, bizim için bu anlamda gerçekten çok kıymetli" dedi.'Sosyal medya ile ilgili kesinlikle düzenleme yapılmalı'Sosyal medya mecralarıyla ilgili bir soru üzerine Uraloğlu, bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar, Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla çalıştıklarını söyledi.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'yla da görüştüklerini bildiren Uraloğlu, "Kesinlikle bir düzenleme yapılması gerekiyor. Sosyal mecrada eline mikrofonu alan veya bir şekliyle video çeken her türlü dezenformasyonu yapabiliyor. Olan düzenlemeler yeterli değil. Kesinlikle buralarda sadece çocukları koruma refleksiyle değil bütün toplumu koruma refleksiyle sorumluluklar getirmemiz gerekir. Şirketler, "Benim kurallarım var.' diyor. Burası da bizim ülkemiz, bizim de kurallarımız var. Hiç kimse kusura bakmasın." değerlendirmesinde bulundu.'Yasakçı zihniyet içerisinde değil, korumacı bir zihniyetle bunu yapma gayretindeyiz'Dünyadaki birçok ülkede bu anlamda alınmış kararlar ve düzenlemeler bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:'Ülkemizin kriterlerini dikkate alarak düzenlemeler yapalım istiyoruz'Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya ve ABD gibi ülkelerde sosyal medyaya yönelik düzenlemeler olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Avrupa'nın birçok ülkesinde devlet memurlarının Tiktok uygulamasını kullanmasının yasak olduğunu biliyoruz. Bu anlamda birçok uygulama var. Biz de ülkemizin kriterlerini dikkate alarak belli düzenlemeler yapalım istiyoruz" dedi.Büyükşehirlerde trafiğin ve ulaşımın durumuna ilişkin sorular üzerine Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:'Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok'Ankara Çevre Yolu'na ilişkin soru üzerine Uraloğlu, bu konudaki sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğunu dile getirdi.Benzer durumun İstanbul içinde geçerli olduğunu belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:Esenboğa Havalimanı Metrosu ile ilgili de bir proje değişikliği üzerinde çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, bu çalışmanın bitiminde nasıl yapılacağıyla ilgili sürecin konuşulacağını söyledi.'Ankara'da 6 yılda 6 santimetre metro açmadılar'İstanbul'da son dönemde açılan bazı metroların AK Parti döneminde başlatılan projeler olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Deseler ki, 'Başlattılar, açmak da bize nasip oldu.' bu da bir yaklaşımdır. Ama genel anlamda baktığınız zaman, kendilerinin başlatıp da seçime kadar açtığı sadece 8 kilometre metro var. Bir tanesini yüzde 90 seviyesinde teslim etmiştik. Yani üzerinde trenler gidip gelmeye başlamıştı. Hakkı teslim etsinler, biz buna bir şey demiyoruz. Ankara'ya geldiğimizde 6 yılda 6 santimetre metro açmadılar, açılabilecek gibi de durmuyor" diye konuştu.

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türkiye, suriye, devlet hava meydanları işletmesi (dhmi), ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, sosyal medya, internet hızı, ankara, istanbul, metro