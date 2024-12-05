https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bakan-uraloglu-duyurdu-cocuklara-sosyal-medya-kisitlamasi-geliyor-1091191152.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye’de çocukların sosyal medyadaki tehlikelerden korunması için çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklar için... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T10:52+0300

2024-12-05T10:52+0300

2024-12-05T10:52+0300

türkiye

sosyal medya

çocuk

abdulkadir uraloğlu

kısıtlama

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Türkiye, çocukların sosyal medyada karşılaşabilecekleri risklerden korumak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Belirli bir yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya erişim kısıtlamaları üzerinde çalışıldığı açıklandı. Düzenlemenin hangi yaş gruplarını kapsayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yapılan açıklamalar, 13-16 yaş aralığındaki çocukların sosyal medya erişimlerinin sınırlandırılabileceğini işaret ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili "Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz" diye konuştu.Bakan Uraloğlu’nun CNN Türk'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

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sosyal medya, çocuk, abdulkadir uraloğlu, kısıtlama