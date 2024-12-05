Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor

Türkiye
Konum paylaşan esnafa adres vergisi mi geliyor? Açıklamalar peş peşe geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliği açıklaması
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Türkiye’de maden faciaları kronikleşmiş vaziyette
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güney Kore’de sıkı yönetim ilan edildi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk edebiyatının unutulmaz şiirleriyle bestelenmiş şarkılar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin su israfı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'nin çip kısıtlamalarına Çin'den sert yanıt
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Körfez ülkeleri, Suriye’yi İran’a bırakmak istemiyor. Arap dayanışması görüntüsü var’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye'ye Eurovision birinciliği getiren isim
17:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
18:23
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Asgari ücret zam oranı ne olacak?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, 150 bin Suriyeli’ye ulaşamadı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
12:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün vizyonuyla şekillenen yol: Türk kadını tüm dünya kadınlarına örnek oldu
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bakan-uraloglu-duyurdu-cocuklara-sosyal-medya-kisitlamasi-geliyor-1091191152.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye’de çocukların sosyal medyadaki tehlikelerden korunması için çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklar için... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T10:52+0300
2024-12-05T10:52+0300
türkiye
sosyal medya
çocuk
abdulkadir uraloğlu
kısıtlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190998_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbde2ce7b82fc889751322dbe7f20de4.jpg
Türkiye, çocukların sosyal medyada karşılaşabilecekleri risklerden korumak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Belirli bir yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya erişim kısıtlamaları üzerinde çalışıldığı açıklandı. Düzenlemenin hangi yaş gruplarını kapsayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yapılan açıklamalar, 13-16 yaş aralığındaki çocukların sosyal medya erişimlerinin sınırlandırılabileceğini işaret ediyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili "Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz" diye konuştu.Bakan Uraloğlu’nun CNN Türk'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sgk-uzmani-erdursun-35-milyon-emekliyi-ilgilendiren-tehlikeyi-acikladi-atmye-gittiklerinde-sok-1091190038.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190998_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2310e38208cb053106d7d04d7f7aa902.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, çocuk, abdulkadir uraloğlu, kısıtlama
sosyal medya, çocuk, abdulkadir uraloğlu, kısıtlama

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor

10:52 05.12.2024
© AAÇocuk sosyal medya
Çocuk sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
© AA
Abone ol
Türkiye’de çocukların sosyal medyadaki tehlikelerden korunması için çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklar için sosyal medya erişim kısıtlama hakkında konuştu. Bakan Uraloğlu, "Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye, çocukların sosyal medyada karşılaşabilecekleri risklerden korumak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Belirli bir yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya erişim kısıtlamaları üzerinde çalışıldığı açıklandı. Düzenlemenin hangi yaş gruplarını kapsayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yapılan açıklamalar, 13-16 yaş aralığındaki çocukların sosyal medya erişimlerinin sınırlandırılabileceğini işaret ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili "Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu’nun CNN Türk'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Çocuklara yönelik bazı uygulamaları hayata geçirerek daha güvenli ortam oluşturacaklar. Roblox'ta yaşıyoruz, şu kararlar var, bu içerikleri çıkarın diyoruz. Bu yapıldığında sıkıntı olmayacak. Oyun platformunda masumane giren çocuğu alıp çok farklı mecralara götürebiliyorlar. Sanal kumardan fuhşa kadar, cinsel içeriklere, akran zorbalığına kadar götürebilir. Bu anlamda içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Güvenlik konusunu dikkate alırız. Katalog suçlar zaten var.
Kişisel bilgilerin paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde.
Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz.
Belli saatlerde çocukların oyun saatlerinin ülke saatine göre çok yoğunlaşmadık, zaman zaman konuşuyoruz. Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz. Bazı ülkelerde bazı kamu kurumları çalışanlarının bazı platformları kullanmaları yasaklandı.
Görüş alışverişinde bulunuyoruz, taslağımız şu siz ne diyorsunuz noktasına gelmiş değiliz. Önümüzdeki senenin içinde olur.
Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıyor. Dünyadaki sosyal medya kullanım süresi 6.5 saattir, bizde 7 saat.
Rekabet Kurumu'na mağdur olduğunu düşünen tarafların müracaatının doğru olmaktadır. Bilgi talebini 90 değil 15 günde isteyeceğiz."
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
EKONOMİ
SGK uzmanı Erdursun 3.5 milyon emekliyi ilgilendiren tehlikeyi açıkladı: 'ATM'ye gittiklerinde şok yaşayacaklar'
10:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала