Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor
© AAÇocuk sosyal medya
© AA
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Türkiye’de çocukların sosyal medyadaki tehlikelerden korunması için çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklar için sosyal medya erişim kısıtlama hakkında konuştu. Bakan Uraloğlu, "Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye, çocukların sosyal medyada karşılaşabilecekleri risklerden korumak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Belirli bir yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya erişim kısıtlamaları üzerinde çalışıldığı açıklandı. Düzenlemenin hangi yaş gruplarını kapsayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yapılan açıklamalar, 13-16 yaş aralığındaki çocukların sosyal medya erişimlerinin sınırlandırılabileceğini işaret ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili "Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu’nun CNN Türk'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Çocuklara yönelik bazı uygulamaları hayata geçirerek daha güvenli ortam oluşturacaklar. Roblox'ta yaşıyoruz, şu kararlar var, bu içerikleri çıkarın diyoruz. Bu yapıldığında sıkıntı olmayacak. Oyun platformunda masumane giren çocuğu alıp çok farklı mecralara götürebiliyorlar. Sanal kumardan fuhşa kadar, cinsel içeriklere, akran zorbalığına kadar götürebilir. Bu anlamda içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Güvenlik konusunu dikkate alırız. Katalog suçlar zaten var.
Kişisel bilgilerin paylaşılmasını doğru bulmuyoruz. Yükümlülüğü sosyal medya platformlarına yükleyeceğiz. Yapay zeka o kadar gelişti ki, gelen kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından yaşını tahmin edecek, ona göre diyecek ki sen bu yaşta değilsin. Ona göre engelleyecek. Dünyada da bu şekilde.
Sansür demek istemiyoruz, demiyoruz da. Belli önlemler olacak. 13, 16 belki 15 yaşın altındaki kişiler şu şu şu erişimleri sağlamasın diyeceğiz. Dolayısıyla sansür olarak adlandırmamız doğru olmaz.
Belli saatlerde çocukların oyun saatlerinin ülke saatine göre çok yoğunlaşmadık, zaman zaman konuşuyoruz. Gece 11'le sabah 6 arasında o hizmeti verme diyeceğiz. Bazı ülkelerde bazı kamu kurumları çalışanlarının bazı platformları kullanmaları yasaklandı.
Görüş alışverişinde bulunuyoruz, taslağımız şu siz ne diyorsunuz noktasına gelmiş değiliz. Önümüzdeki senenin içinde olur.
Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıyor. Dünyadaki sosyal medya kullanım süresi 6.5 saattir, bizde 7 saat.
Rekabet Kurumu'na mağdur olduğunu düşünen tarafların müracaatının doğru olmaktadır. Bilgi talebini 90 değil 15 günde isteyeceğiz."