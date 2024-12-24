https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ukraynali-esir-kiev-rejimi-icin-savasan-parali-askerlerin-kac-para-aldigini-anlatti-1091981847.html
Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı
Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde esir aldığı Ukraynalı asker Saliy, Kiev rejimine bağlı silahlı oluşumların saflarında savaşan yabancı militanların... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T19:06+0300
2024-12-24T19:06+0300
2024-12-24T19:06+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Trudovoye köyünde esir alınan Ukraynalı esir Pavel Saliy, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi için savaşan yabancı militanların Ukraynalı askerlere göre çok daha fazla para aldığını anlattı.Saliy, “Staroçi’deki eğitim merkezinde, bizim dışımızda yabancı lejyon da vardı. Yabancı lejyon, eğitim alanımızda savaş eğitimi gören sözleşmeli askerler, yani paralı askerler. Aldıkları ücretin ayda 3 bin 500 dolar olduğunu öğrendik. Oysa Ukrayna'da bir askerin maaşı ayda 20 bin grivna'dan (yaklaşık 475 dolar) başlıyor” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-askerler-polonyali-militanlari-gafil-avladi-cay-iciyorlardi-1091950420.html
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Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı
2024-12-24T19:06+0300
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video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, esir
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, esir
Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı
Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde esir aldığı Ukraynalı asker Saliy, Kiev rejimine bağlı silahlı oluşumların saflarında savaşan yabancı militanların seferber edilenlere göre yedi kat daha fazla para aldığını belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Trudovoye köyünde esir alınan Ukraynalı esir Pavel Saliy, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi için savaşan yabancı militanların Ukraynalı askerlere göre çok daha fazla para aldığını anlattı.
Saliy, “Staroçi’deki eğitim merkezinde, bizim dışımızda yabancı lejyon da vardı. Yabancı lejyon, eğitim alanımızda savaş eğitimi gören sözleşmeli askerler, yani paralı askerler. Aldıkları ücretin ayda 3 bin 500 dolar olduğunu öğrendik. Oysa Ukrayna'da bir askerin maaşı ayda 20 bin grivna'dan (yaklaşık 475 dolar) başlıyor” şeklinde konuştu.