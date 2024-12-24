https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ukraynali-esir-kiev-rejimi-icin-savasan-parali-askerlerin-kac-para-aldigini-anlatti-1091981847.html

Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı

Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesinde esir aldığı Ukraynalı asker Saliy, Kiev rejimine bağlı silahlı oluşumların saflarında savaşan yabancı militanların... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T19:06+0300

2024-12-24T19:06+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Trudovoye köyünde esir alınan Ukraynalı esir Pavel Saliy, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi için savaşan yabancı militanların Ukraynalı askerlere göre çok daha fazla para aldığını anlattı.Saliy, “Staroçi’deki eğitim merkezinde, bizim dışımızda yabancı lejyon da vardı. Yabancı lejyon, eğitim alanımızda savaş eğitimi gören sözleşmeli askerler, yani paralı askerler. Aldıkları ücretin ayda 3 bin 500 dolar olduğunu öğrendik. Oysa Ukrayna'da bir askerin maaşı ayda 20 bin grivna'dan (yaklaşık 475 dolar) başlıyor” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-askerler-polonyali-militanlari-gafil-avladi-cay-iciyorlardi-1091950420.html

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Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı Sputnik Türkiye Ukraynalı esir, Kiev rejimi için savaşan paralı askerlerin kaç para aldığını anlattı 2024-12-24T19:06+0300 true PT1M10S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, esir