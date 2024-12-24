https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ukrayna-krizinin-2025te-bitecegini-ongoren-orban-ya-muzakere-yapilacak-ya-da-taraflardan-biri-yok-1091972868.html

Ukrayna krizinin 2025'te biteceğini öngören Orban: 'Ya müzakere yapılacak ya da taraflardan biri yok olacak'

Ukrayna krizinin 2025'te biteceğini öngören Orban: 'Ya müzakere yapılacak ya da taraflardan biri yok olacak'

Sputnik Türkiye

2025 yılından itibaren savaş siyasetinin yerini barış siyasetine bırakacağını belirten Orban, Ukrayna'daki çatışmaların iki yoldan birinden gidilerek... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T14:11+0300

2024-12-24T14:11+0300

2024-12-24T14:11+0300

ukrayna krizi

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların 2025 yılında ya barışçıl müzakerelerle ya da taraflardan birinin yok olmasıyla sona ereceğini belirtti.Macaristan'da yayınlanan Magyar Nemzet gazetesine demeç veren Başbakan Orban, Ukrayna krizinin önümüzdeki yıl sona ereceği öngörüsünde bulundu.ABD ve Avrupa'nın çatışma boyunca Kiev'e yaklaşık 300 milyar euro yardım sağladığını belirten Orban, "Bu para tüm Avrupa'nın yaşam seviyesini yükseltmeye yönlendirilebilirdi. Tüm Balkanları Avrupa'nın kalkınma seviyesine çıkarabilirdik. Göçü önleyebilir, tamamen yeni bir Avrupa savunma sistemi kurabilirdik. Ancak bu paralar yandı" dedi.Macaristan Başbakanı, bu süre zarfında Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını kaybettiğini, bazı vatandaşların ülkeden ayrıldığını, altyapı, enerji ve ulaşım sisteminin tamamen çöktüğünü söyledi.Donald Trump 2020'deki seçimleri kaybettikten sonra küresel siyasette zorlu bir döneme girildiğini, bazı Batı ülkelerinde tehlikeli fikirlerin peşinden giden ve ülkelerini koruyamayan liderlerin iktidara geldiğini, 'güçlü ve istikrarlı' olarak nitelediği Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görevden ayrıldığını ve Fransa'da siyasi sistemin en çirkin yüzünü gösterdiğini anlatan Orban, "2025 yılında savaş siyaseti yerine barış siyaseti geri dönecek ve Avrupa ekonomik başarıya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

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avrupa, viktor orban, donald trump, angela merkel, ukrayna, macaristan, abd, rusya, fransa