https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/turk-isten-asgari-ucret-toplantisina-katilmama-karari-aciklamasi-bize-bilgilendirme-yapilmadi-1091989102.html

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısına katılmama kararı açıklaması: 'Bize bilgilendirme yapılmadı'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısına katılmama kararı açıklaması: 'Bize bilgilendirme yapılmadı'

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına katılmama kararı almıştı. 22 bin 104 lira olarak belirlenen agari ücret... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T21:05+0300

2024-12-24T21:05+0300

2024-12-24T21:48+0300

ekonomi

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret

türk-iş

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

toplantı

açıklama

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TÜRK-İŞ yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına 'bir bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği' gerekçesiyle katılmadığını bildirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3 kez toplandığı, bu toplantılarda hükümet ve işveren kesiminin herhangi bir teklifte bulunmadığı anımsatıldı.Açıklamada, "Sürdürülen Komisyon çalışmalarında, ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır. Asgari ücret, işçinin gıda, konut (kira, doğal gaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun 19 Aralık'ta 'asgari ücret' gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcilerinin de katıldığı ve asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiği, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun da hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulduğu, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda 'masada yer alınmaması' kararını aldığı hatırlatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucret-aciklandi-1091988709.html

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