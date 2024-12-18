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'Talihsiz astronotların' uzay macerası tekrar uzadı: 'Bir türlü Dünya'ya dönemiyorlar'
'Talihsiz astronotların' uzay macerası tekrar uzadı: 'Bir türlü Dünya'ya dönemiyorlar'
Sputnik Türkiye
Geçen Haziran ayında yaklaşık bir haftalık bir göreve çıkan iki NASA astronotunun eve dönüşleri tekrardan ertelendi. Yapılan açıklamalarda Mart veya Nisan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T11:00+0300
2024-12-18T11:14+0300
yaşam
nasa
uluslararası uzay istasyonu (iss)
boeing starliner
starliner
uzay
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Yaklaşık sekiz gün sürmesi planlanan test uçuşunda yaşanan bir arıza yüzünden 7 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan iki NASA astronotunun şubat ayında dünyaya dönüşleri planlanmıştı. Ancak planın bir kez daha ertelendiği açıklandı. Astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e sarktığı bildirildi.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaptığı açıklamaya göre, 5 Haziran'da uzaya fırlatılan iki NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek mürettebatın fırlatılmasının geciktiği, bu nedenle ISS'de mahsur kalan astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e kadar gerçekleşmeyeceği' bildirildi.Bu durumda 1 haftalık bir test uçuşuna çıkan astronotlar martta dönmeleri halinde 10 ay boyunca uzayda mahsur kalmış olacak.Boeing Starliner uzay mekiğinin fırlatılmasından sonra sızıntı yaptığı tespit edilmiş ve yapılan incelemelerde arızanın kaynağı tespit edilememişti. Arızalı bir mekikle Dünya'ya geri dönmelerinin oldukça riskli olduğuna karar veren NASA, iki astronotun Şubat 2025'e kadar uzayda kalacağını açıklamıştı. Arızalı Starliner mekiği mürettebatsız bir şekilde Dünya'ya geri döndürülmüştü.'Uluslararası Uzay istasyonu, 6 yatak odalı bir ev büyüklüğünde'Uzay istasyonunda mahsur kalan astronotlardan Suni Williams'ın istasyonda çekilen videoda kilo kaybı belirtileri göstermesi üzerine astronotların sağlıkları hakkında endişeler artmıştı. NASA, bunun üzerine düzenli olarak iletişim kurulan iki astronotun durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.İki astronotun uzayda planlanandan daha uzun kalacağını duyurmasının ardından istasyonun astronotlara yetecek kadar donanımlı olup olmadığı endişe yaratmıştı. Bunun üzerine NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mürettebatın ihtiyaç duyduğu her şeyin; yiyecek, su, giysi, oksijenle donatılmış olduğunu vurguladı.Astronotların günlük egzersizleri için özel spor aletlerinin de bulunduğu istasyonun 'altı yatak odalı bir ev genişliğinde veya Buckingham Sarayı büyüklüğünde' olduğu söyleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/uzayda-mahsur-kalan-astronotun-fotograflari-korkutmustu-astronottan-sagligim-yerinde-mesaji-1090351868.html
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nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), boeing starliner, starliner, uzay, mahsur kalma
nasa, uluslararası uzay istasyonu (iss), boeing starliner, starliner, uzay, mahsur kalma

'Talihsiz astronotların' uzay macerası tekrar uzadı: 'Bir türlü Dünya'ya dönemiyorlar'

11:00 18.12.2024 (güncellendi: 11:14 18.12.2024)
© PixabayUzayda hayat, astronot, dünya, uydu
Uzayda hayat, astronot, dünya, uydu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Pixabay
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Geçen Haziran ayında yaklaşık bir haftalık bir göreve çıkan iki NASA astronotunun eve dönüşleri tekrardan ertelendi. Yapılan açıklamalarda Mart veya Nisan 2025'e kadar uzay istasyonunda kalacakları belirtilen astronotlar 10 aydan uzun bir süre uzayda mahsur kalmış olacak.
Yaklaşık sekiz gün sürmesi planlanan test uçuşunda yaşanan bir arıza yüzünden 7 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan iki NASA astronotunun şubat ayında dünyaya dönüşleri planlanmıştı. Ancak planın bir kez daha ertelendiği açıklandı. Astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e sarktığı bildirildi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaptığı açıklamaya göre, 5 Haziran'da uzaya fırlatılan iki NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek mürettebatın fırlatılmasının geciktiği, bu nedenle ISS'de mahsur kalan astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e kadar gerçekleşmeyeceği' bildirildi.
Bu durumda 1 haftalık bir test uçuşuna çıkan astronotlar martta dönmeleri halinde 10 ay boyunca uzayda mahsur kalmış olacak.
Boeing Starliner uzay mekiğinin fırlatılmasından sonra sızıntı yaptığı tespit edilmiş ve yapılan incelemelerde arızanın kaynağı tespit edilememişti. Arızalı bir mekikle Dünya'ya geri dönmelerinin oldukça riskli olduğuna karar veren NASA, iki astronotun Şubat 2025'e kadar uzayda kalacağını açıklamıştı. Arızalı Starliner mekiği mürettebatsız bir şekilde Dünya'ya geri döndürülmüştü.

'Uluslararası Uzay istasyonu, 6 yatak odalı bir ev büyüklüğünde'

Uzay istasyonunda mahsur kalan astronotlardan Suni Williams'ın istasyonda çekilen videoda kilo kaybı belirtileri göstermesi üzerine astronotların sağlıkları hakkında endişeler artmıştı. NASA, bunun üzerine düzenli olarak iletişim kurulan iki astronotun durumlarının iyi olduğu bildirilmişti.
İki astronotun uzayda planlanandan daha uzun kalacağını duyurmasının ardından istasyonun astronotlara yetecek kadar donanımlı olup olmadığı endişe yaratmıştı. Bunun üzerine NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mürettebatın ihtiyaç duyduğu her şeyin; yiyecek, su, giysi, oksijenle donatılmış olduğunu vurguladı.
Astronotların günlük egzersizleri için özel spor aletlerinin de bulunduğu istasyonun 'altı yatak odalı bir ev genişliğinde veya Buckingham Sarayı büyüklüğünde' olduğu söyleniyor.
Suni Williams - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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Uzayda mahsur kalan astronotun fotoğrafları korkutmuştu: Astronottan 'sağlığım yerinde' mesajı
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