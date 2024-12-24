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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı.Teknik direktör dayanmıyorSüper Lig’in ilk 11 haftasında teknik direktör değiştiren takımlar ve değişen isimler şu şekilde oldu:Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldiHatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldiAdana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldiKayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldiBodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldiKonyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldiKasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
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rıza çalımbay, hatayspor, teknik direktör
rıza çalımbay, hatayspor, teknik direktör

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu

14:18 24.12.2024 (güncellendi: 14:53 24.12.2024)
© AARıza Çalımbay
Rıza Çalımbay - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak ayrılık yaşandığı ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig’in ilk 11 haftasında teknik direktör değiştiren takımlar ve değişen isimler şu şekilde oldu:
Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldi
Hatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldi
Adana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldi
Kayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldi
Bodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldi
Konyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldi
Kasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.
Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2024
SPOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'ya veda etti
31 Ağustos, 19:34
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