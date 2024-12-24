https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/super-ligde-bir-teknik-direktor-ayriligi-daha-duyuruldu-1091973009.html

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T14:18+0300

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spor

rıza çalımbay

hatayspor

teknik direktör

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı.Teknik direktör dayanmıyorSüper Lig’in ilk 11 haftasında teknik direktör değiştiren takımlar ve değişen isimler şu şekilde oldu:Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldiHatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldiAdana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldiKayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldiBodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldiKonyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldiKasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/trabzonspor-teknik-direktor-abdullah-avciya-veda-etti-1087493033.html

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rıza çalımbay, hatayspor, teknik direktör