https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/super-ligde-bir-teknik-direktor-ayriligi-daha-duyuruldu-1091973009.html
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T14:18+0300
2024-12-24T14:18+0300
2024-12-24T14:53+0300
spor
rıza çalımbay
hatayspor
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/02/1043329748_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c42d9b2335c41532b680ef020dfa26c9.jpg
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı.Teknik direktör dayanmıyorSüper Lig’in ilk 11 haftasında teknik direktör değiştiren takımlar ve değişen isimler şu şekilde oldu:Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldiHatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldiAdana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldiKayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldiBodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldiKonyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldiKasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/trabzonspor-teknik-direktor-abdullah-avciya-veda-etti-1087493033.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/02/1043329748_224:0:973:562_1920x0_80_0_0_8ebe8b827f177889de9b1098375dd837.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rıza çalımbay, hatayspor, teknik direktör
rıza çalımbay, hatayspor, teknik direktör
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha duyuruldu
14:18 24.12.2024 (güncellendi: 14:53 24.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak ayrılık yaşandığı ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Teknik direktör dayanmıyor
Süper Lig’in ilk 11 haftasında teknik direktör değiştiren takımlar ve değişen isimler şu şekilde oldu:
Trabzonspor: Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldi
Hatayspor: Özhan Pulat gitti, Rıza Çalımbay geldi
Adana Demirspor: Michael Valkanis gitti, Serkan Damla geldi
Kayserispor: Burak Yılmaz gitti, Sinan Kaloğlu geldi
Bodrumspor: İsmet Taşdemir gitti, Volkan Demirel geldi
Konyaspor: Ali Çamdalı gitti, Recep Uçar geldi
Kasımpaşa: Sami Uğurlu gitti, yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.
Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst
ile yollar ayrıldı.