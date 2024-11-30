https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/besiktasta-giovanni-van-bronckhorst-donemi-sona-erdi-1091018539.html

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı açıklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T19:33+0300

2024-11-30T19:33+0300

2024-11-30T19:37+0300

spor

giovanni van bronckhorst

beşiktaş

süper lig

görevden alınma

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Konuya ilişkin Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir” ifadelerine yer verildi.49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Giovanni van Bronckhorst, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/besiktasta-giovanni-van-bronckhorst-donemi-bitiyor-sergen-yalcin-ile-gorusmeler-yapiliyor-iddialari-1091005336.html

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