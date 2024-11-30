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Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı açıklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T19:33+0300
2024-11-30T19:37+0300
spor
giovanni van bronckhorst
beşiktaş
süper lig
görevden alınma
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Konuya ilişkin Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir” ifadelerine yer verildi.49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Giovanni van Bronckhorst, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
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giovanni van bronckhorst ayrılık, giovanni van bronckhorst ayrılma, giovanni van bronckhorst beşiktaş
giovanni van bronckhorst ayrılık, giovanni van bronckhorst ayrılma, giovanni van bronckhorst beşiktaş

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi

19:33 30.11.2024 (güncellendi: 19:37 30.11.2024)
© AA / Halil SağırkayaGiovanni van Bronckhorst
Giovanni van Bronckhorst - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Beşiktaş’ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Konuya ilişkin Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir” ifadelerine yer verildi.
49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı.
Giovanni van Bronckhorst, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
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