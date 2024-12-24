https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/savcilik-mutaalasini-acikladi-serdar-ortac-icin-3-yil-hapis-cezasi-istedi-1091958148.html

Savcılık mütaalasını açıkladı: Serdar Ortaç için 3 yıl hapis cezası istedi

Savcılık mütaalasını açıkladı: Serdar Ortaç için 3 yıl hapis cezası istedi

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında yargılandığı davada şarkıcı Serdar Ortaç için savcılık üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

serdar ortaç

yasadışı bahis

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Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Ne olmuştu?Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/serdar-ortac-sol-kolumu-kaybettim-artik-olmek-istiyorum-1091483507.html

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