https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/savcilik-mutaalasini-acikladi-serdar-ortac-icin-3-yil-hapis-cezasi-istedi-1091958148.html
Savcılık mütaalasını açıkladı: Serdar Ortaç için 3 yıl hapis cezası istedi
Savcılık mütaalasını açıkladı: Serdar Ortaç için 3 yıl hapis cezası istedi
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında yargılandığı davada şarkıcı Serdar Ortaç için savcılık üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T11:11+0300
2024-12-24T11:11+0300
2024-12-24T11:51+0300
türkiye
serdar ortaç
yasadışı bahis
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Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Ne olmuştu?Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/serdar-ortac-sol-kolumu-kaybettim-artik-olmek-istiyorum-1091483507.html
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serdar ortaç, serdar ortaç yasadışı bahis, serdar ortaç son dakika, serdar ortaç hapis
serdar ortaç, serdar ortaç yasadışı bahis, serdar ortaç son dakika, serdar ortaç hapis
Savcılık mütaalasını açıkladı: Serdar Ortaç için 3 yıl hapis cezası istedi
11:11 24.12.2024 (güncellendi: 11:51 24.12.2024)
Yasadışı bahis operasyonu kapsamında yargılandığı davada şarkıcı Serdar Ortaç için savcılık üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan şarkıcı Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.