https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/serdar-ortac-sol-kolumu-kaybettim-artik-olmek-istiyorum-1091483507.html
Serdar Ortaç: Sol kolumu kaybettim, artık ölmek istiyorum
Serdar Ortaç: Sol kolumu kaybettim, artık ölmek istiyorum
Sputnik Türkiye
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:33+0300
2024-12-13T09:33+0300
2024-12-13T09:34+0300
türkiye
serdar ortaç
kumar
ms
hastalık
ev hapsi
mehmet ali erbil
hapis
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Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ortaç ev hapsi döneminde çok zorlandığını ve sol kolunu kaybettiğini açıkladı.'Çok taktığım için sol kolumu kaybettim'MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle yürürken kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim" ifadelerini kullandı.'Bir daha asla konuşmayacağım'Sanatçı artık konuşmak istemediğini "Hiçbir zaman artık aklımdakini söylemeyeceğim. Bu son röportajım. Bir daha asla konuşmayacağım. Değmez, konuşmaya değmez" sözleriyle ifade etti.'Ölmek istiyorum'Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-hakim-karsisina-cikacak-tarih-belli-oldu-3-yila-kadar-hapis-cezasi-1090793047.html
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serdar ortaç, serdar ortaç ev hapsi, serdar ortaça ne oldu, serdar ortaç sağlık, serdar ortaç sol kolumu kaybettim
Serdar Ortaç: Sol kolumu kaybettim, artık ölmek istiyorum
09:33 13.12.2024 (güncellendi: 09:34 13.12.2024)
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim" diyen şarkıcı "Artık ölmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ortaç ev hapsi döneminde çok zorlandığını ve sol kolunu kaybettiğini açıkladı.
'Çok taktığım için sol kolumu kaybettim'
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle yürürken kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim" ifadelerini kullandı.
'Bir daha asla konuşmayacağım'
Sanatçı artık konuşmak istemediğini "Hiçbir zaman artık aklımdakini söylemeyeceğim. Bu son röportajım. Bir daha asla konuşmayacağım. Değmez, konuşmaya değmez" sözleriyle ifade etti.
Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:
“Ölmek istiyorum. Yarın ölmek istiyorum. Hani 300 bin kişi 'Serdar' diye bağırıyordu? Hani müziğimi seviyorlardı? Bana lütfen 'Koskoca Serdar Ortaç'sın' demeyin. Bu hayatta kimse koskoca değil. Boşuna mı yazdım 'Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, padişah değil' diye."