https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/serdar-ortac-sol-kolumu-kaybettim-artik-olmek-istiyorum-1091483507.html

Serdar Ortaç: Sol kolumu kaybettim, artık ölmek istiyorum

Serdar Ortaç: Sol kolumu kaybettim, artık ölmek istiyorum

Sputnik Türkiye

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, ev hapsinde olduğu esnada sol kolunu kaybettiğini söyledi. "Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

serdar ortaç

kumar

ms

hastalık

ev hapsi

mehmet ali erbil

hapis

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Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ortaç ev hapsi döneminde çok zorlandığını ve sol kolunu kaybettiğini açıkladı.'Çok taktığım için sol kolumu kaybettim'MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle yürürken kafama çok taktığım için sol kolumu da kaybettim" ifadelerini kullandı.'Bir daha asla konuşmayacağım'Sanatçı artık konuşmak istemediğini "Hiçbir zaman artık aklımdakini söylemeyeceğim. Bu son röportajım. Bir daha asla konuşmayacağım. Değmez, konuşmaya değmez" sözleriyle ifade etti.'Ölmek istiyorum'Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-hakim-karsisina-cikacak-tarih-belli-oldu-3-yila-kadar-hapis-cezasi-1090793047.html

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