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Sanatçı Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru konuştu
Sanatçı Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru konuştu
Sputnik Türkiye
Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Haluk Levent'in son durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı. Levent'te erken dönemde tespit... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T16:15+0300
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yaşam
haluk levent
ahbap derneği
kalp çarpıntısı
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Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, dün göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri korkutan Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu açıklama yaptı ve 'masum gibi görünse' de vurgusu yaptı. Levent'in 'koroner yavaş akım' diye adlandırılan bir bulgu saptandığını söyleyen Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur" dedi. Sanatçı Haluk Levent dün rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayranları ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi almak isterken, 56 yaşındaki şarkıcı tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Tedavisi devam eden Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, açıklama yaptı.Kalp krizini taklit edebilen bir tabloGirişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:
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Sanatçı Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru konuştu

16:15 24.12.2024 (güncellendi: 16:17 24.12.2024)
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA- Haluk Levent,
Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA-
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Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Haluk Levent'in son durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı. Levent'te erken dönemde tespit edilen bu durumun gerekli önlemler alınmazsa ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinin altı çizildi.
Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, dün göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri korkutan Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu açıklama yaptı ve 'masum gibi görünse' de vurgusu yaptı. Levent'in 'koroner yavaş akım' diye adlandırılan bir bulgu saptandığını söyleyen Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur" dedi.
Sanatçı Haluk Levent dün rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayranları ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi almak isterken, 56 yaşındaki şarkıcı tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Tedavisi devam eden Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, açıklama yaptı.

Kalp krizini taklit edebilen bir tablo

Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:

"Bugün gerçekleştirilen anjiyografide 'koroner yavaş akım' olarak adlandırılan bir bulgu saptandı. Bu durum şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve stresin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kalp krizini taklit edebilen bir tablo. Masum gibi görünse de koroner yavaş akım, kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur. Erken dönemde tespit edilen bu bulgu gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Haluk Levent’in bundan sonraki süreçte stresten uzak durması, diyet ve egzersize düzenli olarak devam etmesi ve ilaçlarını eksiksiz kullanması çok önemli. Erken dönemde tespit edilen bu durum gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir"

Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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Haluk Levent'ten endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı
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