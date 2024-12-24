https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/sanatci-haluk-leventin-son-durumuyla-ilgili-doktoru-konustu-1091980282.html

Sanatçı Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru konuştu

Sanatçı Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru konuştu

Sputnik Türkiye

Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan sanatçı Haluk Levent'in son durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı. Levent'te erken dönemde tespit... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T16:15+0300

2024-12-24T16:15+0300

2024-12-24T16:17+0300

yaşam

haluk levent

ahbap derneği

kalp çarpıntısı

koroner kalp hastalığı

hastane

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Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, dün göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri korkutan Levent'in sağlık durumuyla ilgili doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu açıklama yaptı ve 'masum gibi görünse' de vurgusu yaptı. Levent'in 'koroner yavaş akım' diye adlandırılan bir bulgu saptandığını söyleyen Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Kalp damar hastalığının ilk evresi olarak kabul edilen ve zamanla daha ciddi damar tıkanıklıklarına yol açabilen bir durumdur" dedi. Sanatçı Haluk Levent dün rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayranları ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi almak isterken, 56 yaşındaki şarkıcı tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı. Tedavisi devam eden Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, açıklama yaptı.Kalp krizini taklit edebilen bir tabloGirişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/haluk-leventten-endiselendiren-haber-hastaneye-kaldirildi-1091933384.html

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