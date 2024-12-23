https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/haluk-leventten-endiselendiren-haber-hastaneye-kaldirildi-1091933384.html

Haluk Levent'ten endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

Haluk Levent'ten endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı müşahede altına alınan sanatçının, sağlık durumu... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T16:37+0300

2024-12-23T16:37+0300

2024-12-23T17:15+0300

yaşam

haluk levent

kalp

kalp çarpıntısı

anjiyo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085579762_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_badfcb8a3dd3c8401a171500dfa2ff17.jpg

56 yaşındaki ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahede altına alınan sanatçının, detaylı sağlık durumu yarın sabah yapılması planlanan anjiyo sonrasında netleşecek.Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?Habertürk'ün haberine göre, hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, net birkaç gün içinde netleşecek.Haluk Levent, temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra da göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerden sonra ertesi günü taburcu edilmişti.Haluk Levent kimdir, nereli, kaç yaşında?Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Adana Yüreğir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatında birçok üniversite deneyimi yaşasa da sanat kariyeri için 1992 yılında İstanbul’a taşındı. 1993 Temmuz ayında çıkardığı “Yollarda” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Sanat yaşamına birçok albüm, binlerce konser ve iki kitap sığdıran Haluk Levent, iki kez rekor konser (12 saatlik) düzenleyerek adından sıkça söz ettirdi.Sosyal medyada, “Parti kur, oy verelim” mesajlarına verdiği yanıtla başlayan süreç, Haluk Levent’in liderliğinde sosyal yardımlaşma hareketlerinden biri olan Ahbap Platformu’na dönüştü. Binlerce gönüllünün katılımıyla büyüyen hareket, 31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneği adıyla resmi bir kimlik kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/konserinde-kagit-helvacinin-satis-yapamadigini-fark-eden-haluk-levent-tezgahin-basina-kendi-gecti-1087984404.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent hastaneye kaldırıldı, haluk levent sağlık durumu, haluk levent göğüs ağrısı, haluk levent anjiyo, haluk levent doktor açıklaması, haluk levent hayranlarına mesaj, haluk levent müşahede altında, haluk levent hastane haberleri, haluk levent son durum, haluk levent doktor mehmet vefik yazıcıoğlu, haluk levent kaç yaşında, haluk levent sağlık haberi, haluk levent kimdir, haluk levent kaç yaşında, haluk levent nereli