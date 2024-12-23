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Haluk Levent'ten endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı
Haluk Levent'ten endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı müşahede altına alınan sanatçının, sağlık durumu... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T16:37+0300
2024-12-23T17:15+0300
yaşam
haluk levent
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kalp çarpıntısı
anjiyo
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56 yaşındaki ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahede altına alınan sanatçının, detaylı sağlık durumu yarın sabah yapılması planlanan anjiyo sonrasında netleşecek.Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?Habertürk'ün haberine göre, hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, net birkaç gün içinde netleşecek.Haluk Levent, temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra da göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerden sonra ertesi günü taburcu edilmişti.Haluk Levent kimdir, nereli, kaç yaşında?Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Adana Yüreğir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatında birçok üniversite deneyimi yaşasa da sanat kariyeri için 1992 yılında İstanbul’a taşındı. 1993 Temmuz ayında çıkardığı “Yollarda” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Sanat yaşamına birçok albüm, binlerce konser ve iki kitap sığdıran Haluk Levent, iki kez rekor konser (12 saatlik) düzenleyerek adından sıkça söz ettirdi.Sosyal medyada, “Parti kur, oy verelim” mesajlarına verdiği yanıtla başlayan süreç, Haluk Levent’in liderliğinde sosyal yardımlaşma hareketlerinden biri olan Ahbap Platformu’na dönüştü. Binlerce gönüllünün katılımıyla büyüyen hareket, 31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneği adıyla resmi bir kimlik kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/konserinde-kagit-helvacinin-satis-yapamadigini-fark-eden-haluk-levent-tezgahin-basina-kendi-gecti-1087984404.html
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Haluk Levent'ten endişelendiren haber: Hastaneye kaldırıldı

16:37 23.12.2024 (güncellendi: 17:15 23.12.2024)
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA- Haluk Levent,
Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA-
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı müşahede altına alınan sanatçının, sağlık durumu yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşecek. Peki, Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?
56 yaşındaki ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedbir amaçlı olarak doktorlar tarafından müşahede altına alınan sanatçının, detaylı sağlık durumu yarın sabah yapılması planlanan anjiyo sonrasında netleşecek.

Haluk Levent'in sağlık durumu nasıl?

Habertürk'ün haberine göre, hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, net birkaç gün içinde netleşecek.
Haluk Levent, temmuz ayında Antalya Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinden sonra da göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerden sonra ertesi günü taburcu edilmişti.

Haluk Levent kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Adana Yüreğir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatında birçok üniversite deneyimi yaşasa da sanat kariyeri için 1992 yılında İstanbul’a taşındı. 1993 Temmuz ayında çıkardığı “Yollarda” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Sanat yaşamına birçok albüm, binlerce konser ve iki kitap sığdıran Haluk Levent, iki kez rekor konser (12 saatlik) düzenleyerek adından sıkça söz ettirdi.
Sosyal medyada, “Parti kur, oy verelim” mesajlarına verdiği yanıtla başlayan süreç, Haluk Levent’in liderliğinde sosyal yardımlaşma hareketlerinden biri olan Ahbap Platformu’na dönüştü. Binlerce gönüllünün katılımıyla büyüyen hareket, 31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneği adıyla resmi bir kimlik kazandı.
Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Konserinde kağıt helvacının satış yapamadığını fark eden Haluk Levent tezgahın başına kendi geçti
13 Eylül, 13:03
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