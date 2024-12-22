https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/muglada-helikopter-kazasi-hastaneye-carpan-bir-helikopter-yakinindaki-bos-alana-dustu-1091866483.html
Muğla'da helikopter kazası: İki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
Muğla'da helikopter kazası: İki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Muğla'da hastaneye çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Helikopterdeki 2 pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanı dahil toplamda 4 kişi yaşamını... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, bu sabah 06.00 civarlarında hastane bahçesinden kalkarken önce binaya çarpıp sonra hastane bahçesine düştü. İlk belirlemelere göre, ikisi pilot, biri hekim ve bir sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ambulans helikopterin düşme anı, o sırada hastaneye yolcu getiren bir taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.Helikopterin kalkış yaptığı ve binaya çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.Hastanenin içi kazadan sonra görüntülendiAmbulans helikopterin kalkış sırasında hastanenin dördüncü katında bulunan yemekhane bölümüne çarptığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.Muğla Valisi İdris Akbıyık, kaza sonrası yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin helikopterdeki 2 pilot, bir sağlık çalışanı ve bir hekim olduğunu belirtti. Muğla Valisi İdris Akbıyık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Dün görevli olarak Muğla’ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastanenin dördüncü katına çarparak kaza kırıma uğradı. Sağlık Bakanlığı kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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türkiye, helikopter, helikopter kazası, muğla
Muğla'da helikopter kazası: İki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi
10:31 22.12.2024 (güncellendi: 13:35 22.12.2024)
Muğla'da hastaneye çarpan bir helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Helikopterdeki 2 pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanı dahil toplamda 4 kişi yaşamını yitirdiği açıklandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, bu sabah 06.00 civarlarında hastane bahçesinden kalkarken önce binaya çarpıp sonra hastane bahçesine düştü. İlk belirlemelere göre, ikisi pilot, biri hekim ve bir sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ambulans helikopterin düşme anı, o sırada hastaneye yolcu getiren bir taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Helikopterin kalkış yaptığı ve binaya çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Hastanenin içi kazadan sonra görüntülendi
Ambulans helikopterin kalkış sırasında hastanenin dördüncü katında bulunan yemekhane bölümüne çarptığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, kaza sonrası yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin helikopterdeki 2 pilot, bir sağlık çalışanı ve bir hekim olduğunu belirtti.
Muğla Valisi İdris Akbıyık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün sabah 10.06 sıralarında Menteşe ilçesi Kötekli Mahallemizde bulunan eğitim araştırma hastanemizin pistinden kalkan Sağlık Bakanlığımıza bağlı Ambulans helikopter kalkış esnasında eğitim araştırma hastanemizin dördüncü katına çarparak düşüyor. İçinde bulunan 2 pilot, bir hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor. Olay olur olmaz tüm ekiplerimiz olay yerine intikal ediyorlar. Ama maalesef 4 personelimiz vefat ediyor. Vefat eden doktorumuza pilotlarımıza ve personelimize Alllah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Ayrıca ilk bilgilere göre buradan Antalya’ya havalanmak için kalkıyor. Ama olay daha taze araştırıyoruz, hastane içinde ise herhangi bir sıkıntılı durum yok.”
Dün görevli olarak Muğla’ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastanenin dördüncü katına çarparak kaza kırıma uğradı.
Sağlık Bakanlığı kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."