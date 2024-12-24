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Safiye Soyman’ın filtre kurbanı olan bu kez Yıldız Tilbe oldu, fotoğrafa yorum yaptı: 'Göz bebeklerimiz de gerilmiş'
Safiye Soyman’ın filtre kurbanı olan bu kez Yıldız Tilbe oldu, fotoğrafa yorum yaptı: 'Göz bebeklerimiz de gerilmiş'
Sputnik Türkiye
Safiye Soyman’ın abartılı filtreli sosyal medya paylaşımları bu kez Yıldız Tilbe’yi gündeme taşıdı. Düğünde birlikte çekilen fotoğraftaki filtreye dikkat çeken... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medyada sıkça paylaştığı abartılı filtreli fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. 63 yaşındaki Soyman, son olarak bir düğünde Yıldız Tilbe ile birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Soyman paylaşımına, "Canım yıldızımla beraber akşam Kemal Aslan’ın ve Tuğba’nın düğünündeydik," notunu düştü.Yıldız Tilbe’den esprili yanıtFotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak fotoğraftaki abartılı filtre, Yıldız Tilbe’nin dikkatinden kaçmadı. Tilbe, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımda, “Safiye bizi öyle germiş ki… Göz bebeklerimiz de gerilmiş. Beni yana, kendini yukarı çekmiş,” ifadelerini kullandı. Tilbe’nin bu yorumu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Filtreli paylaşımlar sosyal medyada gündem oluyorSafiye Soyman, Instagram paylaşımlarında kullandığı filtrelerle sık sık gündeme geliyor. Daha önce de birçok ünlü isimle birlikte çekildiği fotoğraflara filtre uygulayan Soyman, takipçileri tarafından eğlenceli ve renkli kişiliğiyle tanınıyor. Bu son paylaşım ise Soyman’ın filtre konusunda sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.Sosyal medyada büyük i̇lgiSafiye Soyman ve Yıldız Tilbe’nin düğünde çekilen bu fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Kullanıcılar, özellikle Tilbe’nin esprili yorumu üzerinden mizahi paylaşımlar yaptı. Fotoğraf, kısa sürede hem Instagram’da hem de Twitter’da trend haline geldi.
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yıldız tilbe, safiye soyman, instagram, twitter , filtre, fotoşop
yıldız tilbe, safiye soyman, instagram, twitter , filtre, fotoşop

Safiye Soyman’ın filtre kurbanı olan bu kez Yıldız Tilbe oldu, fotoğrafa yorum yaptı: 'Göz bebeklerimiz de gerilmiş'

09:24 24.12.2024 (güncellendi: 09:27 24.12.2024)
© AAYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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Safiye Soyman’ın abartılı filtreli sosyal medya paylaşımları bu kez Yıldız Tilbe’yi gündeme taşıdı. Düğünde birlikte çekilen fotoğraftaki filtreye dikkat çeken Tilbe, esprili bir yorum yaparak “Beni yana, kendini yukarı çekmiş” dedi. İkilinin paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar…
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medyada sıkça paylaştığı abartılı filtreli fotoğraflarla dikkat çekmeye devam ediyor. 63 yaşındaki Soyman, son olarak bir düğünde Yıldız Tilbe ile birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Soyman paylaşımına, "Canım yıldızımla beraber akşam Kemal Aslan’ın ve Tuğba’nın düğünündeydik," notunu düştü.
© FotoğrafSafiye Soyman, Yıldız Tilbe
Safiye Soyman, Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
Safiye Soyman, Yıldız Tilbe
© Fotoğraf

Yıldız Tilbe’den esprili yanıt

Fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak fotoğraftaki abartılı filtre, Yıldız Tilbe’nin dikkatinden kaçmadı. Tilbe, Twitter hesabından yaptığı esprili paylaşımda, “Safiye bizi öyle germiş ki… Göz bebeklerimiz de gerilmiş. Beni yana, kendini yukarı çekmiş,” ifadelerini kullandı. Tilbe’nin bu yorumu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Filtreli paylaşımlar sosyal medyada gündem oluyor

Safiye Soyman, Instagram paylaşımlarında kullandığı filtrelerle sık sık gündeme geliyor. Daha önce de birçok ünlü isimle birlikte çekildiği fotoğraflara filtre uygulayan Soyman, takipçileri tarafından eğlenceli ve renkli kişiliğiyle tanınıyor. Bu son paylaşım ise Soyman’ın filtre konusunda sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada büyük i̇lgi

Safiye Soyman ve Yıldız Tilbe’nin düğünde çekilen bu fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Kullanıcılar, özellikle Tilbe’nin esprili yorumu üzerinden mizahi paylaşımlar yaptı. Fotoğraf, kısa sürede hem Instagram’da hem de Twitter’da trend haline geldi.
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