https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/saadet-partisi-lideri-ise-girmek-icin-cemaat-referansina-ihtiyac-olmamali-1091953614.html
Saadet Partisi Lideri: İşe girmek için cemaat referansına ihtiyaç olmamalı
Saadet Partisi Lideri: İşe girmek için cemaat referansına ihtiyaç olmamalı
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı. Bir referanstaki kasıt... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:36+0300
2024-12-24T09:36+0300
2024-12-24T09:36+0300
politika
saadet partisi
mahmut arıkan
cemaat
hande fırat
referans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090767316_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7e96a192cf72b1ccd0e051142b4c3e9a.jpg
Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cemaatlerin Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğu dile getirdi ve "Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı" diye ekledi.'Cemaat siyasete müdahil olmamalı'Arıkan, cemaatlerin kanun sınırları içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Cemaatlerin siyasetle bu kadar haşir neşir olarak, siyasete direkt etki etmesini de çok doğru bulmuyoruz. Cemaatler Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği. Ama bu gerçeği aşabilmek için cemaat, cemaat olarak hareket etmeli. Siyasete müdahil olmamalı. Bu tip yapılanmalar da kanunlar çerçevesinde hareket etmeli. Ama özgürlüklere de müdahale edilmemeli" dedi.'Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/saadet-partisinin-yeni-genel-baskani-belli-oldu-1090767492.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090767316_36:0:963:695_1920x0_80_0_0_5295728c4fead937645b004c504b4abb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
saadet partisi, mahmut arıkan, cemaat, hande fırat, referans
saadet partisi, mahmut arıkan, cemaat, hande fırat, referans
Saadet Partisi Lideri: İşe girmek için cemaat referansına ihtiyaç olmamalı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı. Bir referanstaki kasıt liyakat olmalı. Herhangi bir siyasetçi tanıdığının güvencesi ile de girmemeli." dedi.
Hürriyet'ten Hande Fırat
'ın sorularını yanıtlayan
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan
, cemaatlerin Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğu dile getirdi ve "Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı
" diye ekledi.
'Cemaat siyasete müdahil olmamalı'
Arıkan, cemaatlerin kanun sınırları içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Cemaatlerin siyasetle bu kadar haşir neşir olarak, siyasete direkt etki etmesini de çok doğru bulmuyoruz. Cemaatler Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği. Ama bu gerçeği aşabilmek için cemaat, cemaat olarak hareket etmeli. Siyasete müdahil olmamalı. Bu tip yapılanmalar da kanunlar çerçevesinde hareket etmeli. Ama özgürlüklere de müdahale edilmemeli" dedi.
'Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı'
"Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı. Bir referanstaki kasıt liyakat olmalı. Herhangi bir siyasetçi tanıdığının güvencesi ile de girmemeli. Mahkemelerde, davalarda haklı olmanın dava kazanmaya yetmediği bir süreç içerisindeyiz. Ne kadar haklı olursak olalım, mahkeme salonuna girerken, ‘İktidardan birilerini bulsam daha rahat eder miyim?’ kaygısıyla o salonlara gidiyoruz. Adalet de bu noktada özgürleştirilmeli."