https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/saadet-partisi-lideri-ise-girmek-icin-cemaat-referansina-ihtiyac-olmamali-1091953614.html

Saadet Partisi Lideri: İşe girmek için cemaat referansına ihtiyaç olmamalı

Saadet Partisi Lideri: İşe girmek için cemaat referansına ihtiyaç olmamalı

Sputnik Türkiye

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı. Bir referanstaki kasıt... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T09:36+0300

2024-12-24T09:36+0300

2024-12-24T09:36+0300

politika

saadet partisi

mahmut arıkan

cemaat

hande fırat

referans

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Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cemaatlerin Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğu dile getirdi ve "Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı" diye ekledi.'Cemaat siyasete müdahil olmamalı'Arıkan, cemaatlerin kanun sınırları içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Cemaatlerin siyasetle bu kadar haşir neşir olarak, siyasete direkt etki etmesini de çok doğru bulmuyoruz. Cemaatler Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği. Ama bu gerçeği aşabilmek için cemaat, cemaat olarak hareket etmeli. Siyasete müdahil olmamalı. Bu tip yapılanmalar da kanunlar çerçevesinde hareket etmeli. Ama özgürlüklere de müdahale edilmemeli" dedi.'Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/saadet-partisinin-yeni-genel-baskani-belli-oldu-1090767492.html

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saadet partisi, mahmut arıkan, cemaat, hande fırat, referans