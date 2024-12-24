https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rusya-savunma-bakanligi-9-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1091944630.html
Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Rostov bölgesinde 9 adet Ukrayna İHA'sının imha edildiği açıklandı. Açıklamada, İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T00:41+0300
2024-12-24T00:41+0300
2024-12-24T00:41+0300
ukrayna krizi
yuriy slyusar
rusya savunma bakanlığı
rostov
rostov bölgesi
ukrayna
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesi üzerinde dokuz Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, “23 Aralık günü Moskova saatiyle 20:40 ile 21:20 arasında, Rostov bölgesi toprakları üzerindeki dokuz Ukrayna İHA'sı görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” İfadelerine yer verildi.Bölgenin vali vekili Yuriy Slyusar'ın yaptığı açıklamaya göre, Millerovo yakınlarında sekiz insansız hava aracı düşürüldü, operasyonel verilere göre herhangi bir kayıp yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/rusya-savunma-bakanligi-tataristanda-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1091837763.html
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yuriy slyusar, rusya savunma bakanlığı, rostov, rostov bölgesi, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
yuriy slyusar, rusya savunma bakanlığı, rostov, rostov bölgesi, ukrayna, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Rostov bölgesinde 9 adet Ukrayna İHA'sının imha edildiği açıklandı. Açıklamada, İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesi üzerinde dokuz Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Açıklamada, “23 Aralık günü Moskova saatiyle 20:40 ile 21:20 arasında, Rostov bölgesi toprakları üzerindeki dokuz Ukrayna İHA'sı görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” İfadelerine yer verildi.
Bölgenin vali vekili Yuriy Slyusar'ın yaptığı açıklamaya göre, Millerovo yakınlarında sekiz insansız hava aracı düşürüldü, operasyonel verilere göre herhangi bir kayıp yaşanmadı.