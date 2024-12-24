https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rusya-savunma-bakanligi-9-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1091944630.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: 9 Ukrayna İHA'sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Rostov bölgesinde 9 adet Ukrayna İHA'sının imha edildiği açıklandı. Açıklamada, İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T00:41+0300

2024-12-24T00:41+0300

2024-12-24T00:41+0300

ukrayna krizi

yuriy slyusar

rusya savunma bakanlığı

rostov

rostov bölgesi

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesi üzerinde dokuz Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, “23 Aralık günü Moskova saatiyle 20:40 ile 21:20 arasında, Rostov bölgesi toprakları üzerindeki dokuz Ukrayna İHA'sı görev başındaki hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” İfadelerine yer verildi.Bölgenin vali vekili Yuriy Slyusar'ın yaptığı açıklamaya göre, Millerovo yakınlarında sekiz insansız hava aracı düşürüldü, operasyonel verilere göre herhangi bir kayıp yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/rusya-savunma-bakanligi-tataristanda-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1091837763.html

rostov

rostov bölgesi

ukrayna

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yuriy slyusar, rusya savunma bakanlığı, rostov, rostov bölgesi, ukrayna, insansız hava aracı (iha)