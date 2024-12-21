https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/rusya-savunma-bakanligi-tataristanda-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1091837763.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Tataristan’da Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Tataristan’da Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bu sabah Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T10:25+0300

2024-12-21T10:25+0300

2024-12-21T10:33+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

tataristan cumhuriyeti

karadeniz

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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insansız hava aracı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri bu sabah Moskova saati ile 7.50’de (TSİ ile aynı) Tataristan Cumhuriyeti üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’yı düşürdü.Açıklamada, “Moskova saatiyle 07.50 civarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Tataristan Cumhuriyeti üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Tataristan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada ise toplam 8 İHA ile saldırı yapıldığının tespit edildiği, bir İHA'nın sanayi işletmeye, 6 İHA'nın konut bölgelerine isabet ettiği, diğer bir İHA'nın ise nehre düştüğü, saldırılarda ölen yada yaralanan olmadığı belirtildi.'Dün gece Rusya üzerinde 19 Ukrayna İHA’sı imha edildi'Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya’nın 4 bölgesi ile Karadeniz’in üzerinde Ukrayna’ya ait 19 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi."Geçtiğimiz gece, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'ndaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri önlendi" denilen açıklamada, Belgorod Bölgesi üzerinde 9, Voronej Bölgesi üzerinde 5, Kursk ve Krasnodar bölgelerinde birer İHA imha edildiği bilgisini verdi. Açıklamaya göre Karadeniz üzerinde de 3 insansız hava aracı imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rus-hava-savunma-gucleri-gece-84-ukrayna-ihasini-vurdu-1091731692.html

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