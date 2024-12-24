https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rusya-lideri-putin-tacikistan-cumhurbaskani-rahmon-ile-gorustu-1091990528.html

Rusya lideri Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon ile görüştü

Rusya lideri Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahmon ikili işbirliği ve bölgesel konuları görüştü. 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T22:07+0300

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2024-12-24T22:06+0300

dünya

vladimir putin

emomali rahmon

rusya federasyonu

tacikistan

duşanbe

moskova

ikili ilişkiler

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan lideri Emomali Rahmon Rusya’nın Leningrad Bölgesi'ndeki İgora kompleksinde bir araya geldi. İki lider, ikili işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.Putin, “İlişkilerimiz çok yapıcı ve iyi bir hızda gelişiyor. Tacikistan bizim güvenilir müttefikimizdir” dedi.Putin, Moskova'nın uluslararası arenada güvenlik alanında Duşanbe ile işbirliğini sürdürdüğünü belirterek, iki ülke arasındaki bölgeler arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.Rus lider, iki ülkenin ekonomik alandaki işbirliğine de değinerek, “Rusya Federasyonu, Tacikistan'ın ticari ve ekonomik ortakları arasında birinci, yatırım hacmi açısından ise ikinci sırada yer alıyor. Geçen yıl artış vardı, bu yıl da artış olacak. Küçük, ama yine de olacak” diye konuştu.Putin ayrıca, Rusya’nın yüksek öğretim kurumlarında Tacikistan’dan gelen öğrenciler için kontenjanı arttırmaya hazır olduğunu belirterek, Moskova'nın Tacikistan'da Rusça eğitim veren Rus öğretmenlerin çalışmalarını arttıracağını söyledi.Rahmon ise bölgesel ve küresel güvenlik konularının yanı sıra uluslararası durumun da ele alınmasını önerdi. Ayrıca Rusya'nın Tacikistan'ın ana stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/putin-aliyevin-dogum-gununu-kutladi-yoldaslik-iliskilerine-deger-veriyoruz-1091956242.html

rusya federasyonu

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duşanbe

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vladimir putin, emomali rahmon, rusya federasyonu, tacikistan, duşanbe, moskova, ikili ilişkiler