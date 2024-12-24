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Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı: 'Yoldaşlık ilişkilerine değer veriyoruz'
Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı: 'Yoldaşlık ilişkilerine değer veriyoruz'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan lideri Aliyev'e gönderdiği telgrafta Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutlayarak ikili ilişkilere yaptığı katkılardan... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 63 yaşına giren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev'e doğum günü vesilesiyle bir telgraf gönderdi."Sizin yönetiminizde dost Azerbaycan sosyo-ekonomik kalkınma yolunda emin bir şekilde ilerliyor, uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor" diyen Putin, Aliyev'in Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin inşası ve güçlendirilmesine yaptığı katkıyı değerlendirmenin zor olduğunun altını çizdi.İki ülke arasındaki iyi yoldaşlık ilişkilerine değer verdiklerini vurgulayan Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konulardaki yakın ortak çalışmaların sürmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.Aliyev'in doğum gününü kutlayan Putin, Azerbaycan liderine sağlık, mutluluk ve refah temennisinde bulunup ailesine kalbi selamlarını iletmesini istedi.
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ilham aliyev, azerbaycan, rusya, vladimir putin, doğum günü, stratejik ortaklık
ilham aliyev, azerbaycan, rusya, vladimir putin, doğum günü, stratejik ortaklık

Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı: 'Yoldaşlık ilişkilerine değer veriyoruz'

10:18 24.12.2024
© Sputnik / Григорий СысоевPutin Aliyev
Putin Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan lideri Aliyev'e gönderdiği telgrafta Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutlayarak ikili ilişkilere yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 63 yaşına giren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Aliyev'e doğum günü vesilesiyle bir telgraf gönderdi.

"Sizin yönetiminizde dost Azerbaycan sosyo-ekonomik kalkınma yolunda emin bir şekilde ilerliyor, uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor" diyen Putin, Aliyev'in Rusya ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin inşası ve güçlendirilmesine yaptığı katkıyı değerlendirmenin zor olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki iyi yoldaşlık ilişkilerine değer verdiklerini vurgulayan Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konulardaki yakın ortak çalışmaların sürmesinden memnuniyet duyacağını kaydetti.

Aliyev'in doğum gününü kutlayan Putin, Azerbaycan liderine sağlık, mutluluk ve refah temennisinde bulunup ailesine kalbi selamlarını iletmesini istedi.
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