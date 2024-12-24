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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kellogg-trumpin-ukrayna-planinin-detaylarini-acikladi--1091945367.html
Kellogg, Trump'ın Ukrayna planının detaylarını açıkladı
Kellogg, Trump'ın Ukrayna planının detaylarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Keith Kellogg, verdiği bir röportajda Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirterek, Trump'ın çatışmanın nasıl... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T03:00+0300
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ukrayna krizi
abd
keith kellogg
ukrayna
fox business
donald trump
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Keith Kellogg, Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirtti. Trump'ın özel temsilcisi olarak Fox Business'a konuşan Kellogg, "Trump, Ukrayna'da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir barış istiyor" dedi. Kellogg, geçmiş barış süreçlerinden edindikleri deneyimlerin farkında olduklarını ve Trump'ın çatışmanın nasıl sona ereceğine dair kendi düşüncelerinin bulunduğunu vurguladı. Daha önce, Trump'ın özel temsilcisi, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmayı sonlandırmak için müzakere etmeye hazır olduğu fikrini dile getirmişti. Ayrıca Trump'ın, Ukrayna ihtilafını bu yılın sonuna kadar sona erdirebileceğine dair umutlar da ifade edilmişti. Reuters'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kellogg'un Ocak ayı başında Kiev'i ve bazı Avrupa başkentlerini ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yeni ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeyi amaçladığını gösteriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Georgiy Tihiy, Kellogg'un Kiev'e yapacağı ziyaretin tarihinin belirlendiğini de açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/batida-avrupanin-ukraynada-trumpi-nasil-kullandigini-ortaya-cikti-1091943161.html
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abd, keith kellogg, ukrayna, fox business, donald trump
abd, keith kellogg, ukrayna, fox business, donald trump

Kellogg, Trump'ın Ukrayna planının detaylarını açıkladı

03:00 24.12.2024
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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Keith Kellogg, verdiği bir röportajda Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirterek, Trump'ın çatışmanın nasıl sona ereceğine dair kendi düşüncelerinin bulunduğunu vurguladı.
Keith Kellogg, Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirtti.
Trump'ın özel temsilcisi olarak Fox Business'a konuşan Kellogg, "Trump, Ukrayna'da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir barış istiyor" dedi.
Kellogg, geçmiş barış süreçlerinden edindikleri deneyimlerin farkında olduklarını ve Trump'ın çatışmanın nasıl sona ereceğine dair kendi düşüncelerinin bulunduğunu vurguladı.
Daha önce, Trump'ın özel temsilcisi, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmayı sonlandırmak için müzakere etmeye hazır olduğu fikrini dile getirmişti.
Ayrıca Trump'ın, Ukrayna ihtilafını bu yılın sonuna kadar sona erdirebileceğine dair umutlar da ifade edilmişti.
Reuters'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kellogg'un Ocak ayı başında Kiev'i ve bazı Avrupa başkentlerini ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yeni ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeyi amaçladığını gösteriyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Georgiy Tihiy, Kellogg'un Kiev'e yapacağı ziyaretin tarihinin belirlendiğini de açıkladı.
epa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
Ukrayna krizi
Batı'da, Avrupa'nın Ukrayna'da Trump'ı nasıl kullandığı ortaya çıktı
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