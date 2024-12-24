https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/kellogg-trumpin-ukrayna-planinin-detaylarini-acikladi--1091945367.html

Kellogg, Trump'ın Ukrayna planının detaylarını açıkladı

Kellogg, Trump'ın Ukrayna planının detaylarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Keith Kellogg, verdiği bir röportajda Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirterek, Trump'ın çatışmanın nasıl... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T03:00+0300

2024-12-24T03:00+0300

2024-12-24T03:00+0300

ukrayna krizi

abd

keith kellogg

ukrayna

fox business

donald trump

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Keith Kellogg, Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın adil bir şekilde sona ermesini istediğini belirtti. Trump'ın özel temsilcisi olarak Fox Business'a konuşan Kellogg, "Trump, Ukrayna'da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir barış istiyor" dedi. Kellogg, geçmiş barış süreçlerinden edindikleri deneyimlerin farkında olduklarını ve Trump'ın çatışmanın nasıl sona ereceğine dair kendi düşüncelerinin bulunduğunu vurguladı. Daha önce, Trump'ın özel temsilcisi, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmayı sonlandırmak için müzakere etmeye hazır olduğu fikrini dile getirmişti. Ayrıca Trump'ın, Ukrayna ihtilafını bu yılın sonuna kadar sona erdirebileceğine dair umutlar da ifade edilmişti. Reuters'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kellogg'un Ocak ayı başında Kiev'i ve bazı Avrupa başkentlerini ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaret, yeni ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmeyi amaçladığını gösteriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Georgiy Tihiy, Kellogg'un Kiev'e yapacağı ziyaretin tarihinin belirlendiğini de açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/batida-avrupanin-ukraynada-trumpi-nasil-kullandigini-ortaya-cikti-1091943161.html

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abd, keith kellogg, ukrayna, fox business, donald trump