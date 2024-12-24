https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/putin-pilot-olmayi-hayal-eden-margaritanin-dilegini-yerine-getirdi--1091986476.html
Putin, pilot olmayı hayal eden Margarita’nın dileğini yerine getirdi
Putin, pilot olmayı hayal eden Margarita’nın dileğini yerine getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Belgorod Bölgesi’nde yaşayan ve pilot olma hayali kuran Margarita adlı küçük kızın dileğini yerine getirdi. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T18:53+0300
2024-12-24T18:53+0300
2024-12-24T18:53+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belgorod Bölgesi’nde yaşayan ve pilot olma hayali kuran Margarita Rutsinskaya adlı küçük kızın dileğini yerine getirdi.Peskov, “Putin, dilek kağıdını ‘dilek ağacından’ seçtiği, Belgorod Bölgesi’nde yaşayan Margarita Rutsinskaya adlı kızla sohbet etti. Kız pilot olmayı hayal ediyor, uçmak istemişti” diye konuştu.Bu dileği gerçeğe dönüştürmede ‘halk sanatçısı’ unvanına sahip aktör ve sunucu Leonid Yakuboviç’in yardım ettiğini anlatan Peskov, “Kızı helikopterde gezdirdiler, Aeroflot şirketinin yönetimi eşliğinde Superjet simülatörünü de kullandı. Harikaydı” diye konuştu.Peskov, Margarita’nın izlenimlerini Rus lider ile telefon görüşmesinde paylaştığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/putin-aliyevin-dogum-gununu-kutladi-yoldaslik-iliskilerine-deger-veriyoruz-1091956242.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, yeni yıl, dilek, çocuk, belgorod
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, yeni yıl, dilek, çocuk, belgorod
Putin, pilot olmayı hayal eden Margarita’nın dileğini yerine getirdi
Rusya lideri Putin, Belgorod Bölgesi’nde yaşayan ve pilot olma hayali kuran Margarita adlı küçük kızın dileğini yerine getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belgorod Bölgesi’nde yaşayan ve pilot olma hayali kuran Margarita Rutsinskaya adlı küçük kızın dileğini yerine getirdi.
Peskov, “Putin, dilek kağıdını ‘dilek ağacından’ seçtiği, Belgorod Bölgesi’nde yaşayan Margarita Rutsinskaya adlı kızla sohbet etti. Kız pilot olmayı hayal ediyor, uçmak istemişti” diye konuştu.
Bu dileği gerçeğe dönüştürmede ‘halk sanatçısı’ unvanına sahip aktör ve sunucu Leonid Yakuboviç’in yardım ettiğini anlatan Peskov, “Kızı helikopterde gezdirdiler, Aeroflot şirketinin yönetimi eşliğinde Superjet simülatörünü de kullandı. Harikaydı” diye konuştu.
Peskov, Margarita’nın izlenimlerini Rus lider ile telefon görüşmesinde paylaştığını sözlerine ekledi.