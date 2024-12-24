https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/prof-dr-naci-gorur-o-buyuk-depremi-olusturacak-diyerek-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-8-1091953565.html

Prof. Dr. Naci Görür 'o büyük depremi oluşturacak' diyerek deprem beklenen yerleri açıkladı: 8 büyüklüğüne kadar uyarı

Prof. Dr. Naci Görür 'o büyük depremi oluşturacak' diyerek deprem beklenen yerleri açıkladı: 8 büyüklüğüne kadar uyarı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de son günlerde yaşanan deprem hareketliliği endişe yaratıyor. Marmara ve Akdeniz'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası Yer bilimci Prof. Dr... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T10:01+0300

2024-12-24T10:01+0300

2024-12-24T10:01+0300

türkiye

deprem

istanbul depremi

naci görür

kuzey anadolu fayı

tekirdağ

çanakkale

silivri

akdeniz

son dakika

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Son günlerde Türkiye'de deprem hareketliliği arttı. Akdeniz ve Marmara'da peş peşe depremler meydana geldi. 21 Aralık'ta saat 20.31'de Avcılar'da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık'ta ise Marmara Ereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Akdeniz'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi. MTA'nın diri fay hattı haritasına göre, Türkiye'de 485 aktif fay bulunuyor.Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara ve Akdeniz'de yaşanan depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Helen-Kıbrıs Yayı'na dikkat çeken Görür, bu bölgede 8 büyüklüğüne varan depremlerin mümkün olduğunu vurguladı. Görür ayrıca, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda Marmara Denizi'ndeki Adalar ve Kumburgaz faylarında stres birikimine işaret ederek, burada beklenen depremin 7.5 büyüklüğünde olabileceğini belirtti. Deprem uzmanı ayrıca, Marmara'da deprem beklenen 2 kolu da açıkladı.'Burada daha büyük depremler olur'Görür'ün Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:Sanki bir deprem bekliyoruz, olunca her şey bitecekmiş gibi... Bir sefer şunun altını çizelim Türkiye coğrafya itibarıyla tamamen bir deprem ülkesidir. Bugün olan depremler yaklaşık 14 milyon sene önce başlamıştır ve 14 milyon senedir olmaktadır. Daha milyonlarca sene de devam edecektir. Akdeniz'de olan deprem Plini-Strabo dediğimiz Helen-Kıbrıs yayı üzerinde. Depremler zaten levha sınırlarında, levha hareketleri sonucunda olur. Burada daha büyük depremler olur. O dalma batma zonundaki fayın tekerrür periyodu dolduğu zaman çok daha büyük depremleri harekete geçirecektir. Bu zon geçen asırlarda 8'e yakın depremler üretmiştir. 'Bu faylar şu anda kilitli, stres biriktiriyorlar'Marmara'da dediğimiz faylar; Tekirdağ, Çanakkale'de olsun bunlar 4'ün altında olan depremlerdir. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde olmuştur. Biz de zaten Marmara Denizi'nin içerisinde bu kolda deprem bekliyoruz. Burada 2 kolda deprem bekliyoruz; biri Adalar'ın güneyinde olan Adalar Fayı; diğer ise bu Kumburgaz Fayı dediğimiz Silivri açıklarında Orta Marmara'ya kadar olan fay. Bu faylar zaten şu anda kilitli faylar, stres biriktiriyorlar. Kuzey Anadolu Fayı; deprem üretecekse bu faylar üzerinden deprem üretecek. Böyle çatırdaması, küçük küçük depremler oluşturması son derece doğaldır. Bu bize yaşadığını, stres biriktirdiğini gösteriyor. Günün birinde çat diye kırıldığı zaman beklediğimiz o büyük depremi oluşturacaktır. Beklediğimiz depremde en fazla 7.5 büyüklüğünde olabilecek depremdir. Bütün yaptığımız araştırmalar buna işaret etmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arac-sahipleri-dikkat-bunu-yaptirmayanlara-14-bin-310-tl-ceza-1091952379.html

türkiye

kuzey anadolu fayı

tekirdağ

çanakkale

silivri

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