https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/arac-sahipleri-dikkat-bunu-yaptirmayanlara-14-bin-310-tl-ceza-1091952379.html
Araç sahipleri dikkat: Bunu yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza
Araç sahipleri dikkat: Bunu yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza
Sputnik Türkiye
2025'te uygulanacak idari para cezaları artıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza kesilecek. 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:14+0300
2024-12-24T09:14+0300
2024-12-24T09:14+0300
ekonomi
ceza
yeniden değerleme oranı
egzoz
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
resmi gazete
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının yeniden değerleme oranı (yüzde 43,93) dahilinde artırıldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında verilecek cezaların miktarları netleşti.Egzoz emisyonu yaptırmayanı bekleyen ceza2024 yılında egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan ceza 9 bin 943 TL iken, bu rakam 2025 yılında 14 bin 310 TL'ye çıkarıldı. Araç sahiplerinin, yüksek ceza riskine karşı egzoz emisyon ölçümünü zamanında yaptırması gerekiyor.En yüksek ceza miktarıKanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14 bin 310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.Umuma açık alanlarda çevreyi kirletenlere uygulanan ceza, 2024'teki 4 bin 810 TL'den 6 bin 923 TL'ye yükselecek.Plastik poşetleri mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veya belirlenen esaslara aykırı dağıtan işletmeler, depo alanı hariç kapalı alanın her metrekaresi için 114.55 TL ceza ödeyecek. Elektronik ortamda satış yapan ve mevzuata aykırı davrananlara ise 20 bin 771 TL'den 207 bin 747 TL’ye kadar ceza kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html
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ceza, yeniden değerleme oranı , egzoz, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, resmi gazete
ceza, yeniden değerleme oranı , egzoz, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, resmi gazete
Araç sahipleri dikkat: Bunu yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza
2025'te uygulanacak idari para cezaları artıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza kesilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının yeniden değerleme oranı (yüzde 43,93) dahilinde artırıldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında verilecek cezaların miktarları netleşti.
Egzoz emisyonu yaptırmayanı bekleyen ceza
2024 yılında egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan ceza 9 bin 943 TL iken, bu rakam 2025 yılında 14 bin 310 TL'ye çıkarıldı. Araç sahiplerinin, yüksek ceza riskine karşı egzoz emisyon ölçümünü zamanında yaptırması gerekiyor.
Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14 bin 310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.
Umuma açık alanlarda çevreyi kirletenlere uygulanan ceza, 2024'teki 4 bin 810 TL'den 6 bin 923 TL'ye yükselecek.
Plastik poşetleri mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veya belirlenen esaslara aykırı dağıtan işletmeler, depo alanı hariç kapalı alanın her metrekaresi için 114.55 TL ceza ödeyecek. Elektronik ortamda satış yapan ve mevzuata aykırı davrananlara ise 20 bin 771 TL'den 207 bin 747 TL’ye kadar ceza kesilecek.