https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ev-sahipleri-maas-zammini-bekliyor-kiralarda-fahis-artis-kapida-2025-kira-tahminleri-belli-oldu-1091948246.html

Ev sahipleri maaş zammını bekliyor, kiralarda fahiş artış kapıda: 2025 kira tahminleri belli oldu

Ev sahipleri maaş zammını bekliyor, kiralarda fahiş artış kapıda: 2025 kira tahminleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların beklentisi, kiralık ev piyasasını hareketlendirdi. Emlak uzmanları, birçok ev... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T07:28+0300

2024-12-24T07:28+0300

2024-12-24T07:28+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

kira

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Türkiye’de kiralık ev piyasası, maaş zamlarının açıklanmasını bekliyor. Emlak sektöründe, birçok ev sahibinin ilanlarını geri çekerek asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları sonrası daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkmayı planladığı ifade ediliyor.Kiralık ev i̇lanlarında büyük düşüşSon bir ayda, kiralık ev ilanı sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından 300 binlere ulaşan ilan sayısı, şu an 200 bin seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar, maaş zamları sonrası ilan sayılarında yeniden artış bekliyor.Fırsatçılık tartışmaları sürüyorEmlak sektöründen Mehmet Ali Narin, maaş zamları döneminde kiralık ev fiyatlarının ve satılık konut fiyatlarının her yıl yükseldiğine dikkat çekti. "İlanların fiyat değişimi takip ediliyor, ancak ilan kaldırılıp yeniden konulduğunda bu denetim yapılamıyor," diyen Narin, fırsatçılığın önüne geçilemediğini belirtti.İstanbul’da kiralara 8 bin tl zam hazırlığıÖrnek olarak Beylikdüzü’nde bir evin ilanı, 17 bin liradan kaldırılarak maaş zamları sonrası 25-26 bin liradan ilana çıkarılacak. Ev sahiplerinin bu tutumu, hem kiracıları hem de kamuoyunu rahatsız ederken, konut fiyatlarında yılbaşından sonra artış yaşanması bekleniyor.Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdıTicaret Bakanlığı, fırsatçıları yakından takip ediyor. Son olarak, konut kredisi faiz oranlarında düşüş haberlerini fırsat bilerek ilan fiyatlarında fahiş artış yapan bir emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi. Bakanlık, Eylül ayında 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.Piyasa hareketlenecek, bakanlık gözlemdeEmlak ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilirken, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışanlara ağır cezaların uygulanacağı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte fahiş fiyat artışı yapanlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html

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