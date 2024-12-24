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Ev sahipleri maaş zammını bekliyor, kiralarda fahiş artış kapıda: 2025 kira tahminleri belli oldu
Ev sahipleri maaş zammını bekliyor, kiralarda fahiş artış kapıda: 2025 kira tahminleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların beklentisi, kiralık ev piyasasını hareketlendirdi. Emlak uzmanları, birçok ev... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T07:28+0300
2024-12-24T07:28+0300
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Türkiye’de kiralık ev piyasası, maaş zamlarının açıklanmasını bekliyor. Emlak sektöründe, birçok ev sahibinin ilanlarını geri çekerek asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları sonrası daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkmayı planladığı ifade ediliyor.Kiralık ev i̇lanlarında büyük düşüşSon bir ayda, kiralık ev ilanı sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından 300 binlere ulaşan ilan sayısı, şu an 200 bin seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar, maaş zamları sonrası ilan sayılarında yeniden artış bekliyor.Fırsatçılık tartışmaları sürüyorEmlak sektöründen Mehmet Ali Narin, maaş zamları döneminde kiralık ev fiyatlarının ve satılık konut fiyatlarının her yıl yükseldiğine dikkat çekti. "İlanların fiyat değişimi takip ediliyor, ancak ilan kaldırılıp yeniden konulduğunda bu denetim yapılamıyor," diyen Narin, fırsatçılığın önüne geçilemediğini belirtti.İstanbul’da kiralara 8 bin tl zam hazırlığıÖrnek olarak Beylikdüzü’nde bir evin ilanı, 17 bin liradan kaldırılarak maaş zamları sonrası 25-26 bin liradan ilana çıkarılacak. Ev sahiplerinin bu tutumu, hem kiracıları hem de kamuoyunu rahatsız ederken, konut fiyatlarında yılbaşından sonra artış yaşanması bekleniyor.Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdıTicaret Bakanlığı, fırsatçıları yakından takip ediyor. Son olarak, konut kredisi faiz oranlarında düşüş haberlerini fırsat bilerek ilan fiyatlarında fahiş artış yapan bir emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi. Bakanlık, Eylül ayında 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.Piyasa hareketlenecek, bakanlık gözlemdeEmlak ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilirken, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışanlara ağır cezaların uygulanacağı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte fahiş fiyat artışı yapanlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.
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kiralık ev fiyatları, asgari ücret zammı 2025, emekli maaşı artışı 2025, fırsatçı ev sahipleri, kiralık ev ilanları düşüş, ticaret bakanlığı kira denetimi, fahiş kira artışı cezası, beylikdüzü kiralık daire fiyatları, yüzde 25 kira sınırı kaldırıldı mı, emlak piyasası maaş zamları, kiralar ne kadar artacak 2025, asgari ücret zammı sonrası kira fiyatları, 2025 kiralık ev tahmini, konut kredisi faiz indirimi, emlak fiyatları 2025, kira artış oranı 2025, emlak ilan fiyat değişimi, konut fiyatları maaş zammı etkisi, ticaret bakanlığı fırsatçılar, yüksek kira fiyatları nasıl önlenir
kiralık ev fiyatları, asgari ücret zammı 2025, emekli maaşı artışı 2025, fırsatçı ev sahipleri, kiralık ev ilanları düşüş, ticaret bakanlığı kira denetimi, fahiş kira artışı cezası, beylikdüzü kiralık daire fiyatları, yüzde 25 kira sınırı kaldırıldı mı, emlak piyasası maaş zamları, kiralar ne kadar artacak 2025, asgari ücret zammı sonrası kira fiyatları, 2025 kiralık ev tahmini, konut kredisi faiz indirimi, emlak fiyatları 2025, kira artış oranı 2025, emlak ilan fiyat değişimi, konut fiyatları maaş zammı etkisi, ticaret bakanlığı fırsatçılar, yüksek kira fiyatları nasıl önlenir

Ev sahipleri maaş zammını bekliyor, kiralarda fahiş artış kapıda: 2025 kira tahminleri belli oldu

07:28 24.12.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
© AA
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Türkiye genelinde asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların beklentisi, kiralık ev piyasasını hareketlendirdi. Emlak uzmanları, birçok ev sahibinin ilanlarını geri çektiğini ve zam sonrası daha yüksek fiyatlarla ilana çıkmaya hazırlandığını belirtiyor. Ticaret Bakanlığı ise fırsatçılara karşı denetimlerini sürdürüyor.
Türkiye’de kiralık ev piyasası, maaş zamlarının açıklanmasını bekliyor. Emlak sektöründe, birçok ev sahibinin ilanlarını geri çekerek asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları sonrası daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkmayı planladığı ifade ediliyor.

Kiralık ev i̇lanlarında büyük düşüş

Son bir ayda, kiralık ev ilanı sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından 300 binlere ulaşan ilan sayısı, şu an 200 bin seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar, maaş zamları sonrası ilan sayılarında yeniden artış bekliyor.

Fırsatçılık tartışmaları sürüyor

Emlak sektöründen Mehmet Ali Narin, maaş zamları döneminde kiralık ev fiyatlarının ve satılık konut fiyatlarının her yıl yükseldiğine dikkat çekti. "İlanların fiyat değişimi takip ediliyor, ancak ilan kaldırılıp yeniden konulduğunda bu denetim yapılamıyor," diyen Narin, fırsatçılığın önüne geçilemediğini belirtti.

İstanbul’da kiralara 8 bin tl zam hazırlığı

Örnek olarak Beylikdüzü’nde bir evin ilanı, 17 bin liradan kaldırılarak maaş zamları sonrası 25-26 bin liradan ilana çıkarılacak. Ev sahiplerinin bu tutumu, hem kiracıları hem de kamuoyunu rahatsız ederken, konut fiyatlarında yılbaşından sonra artış yaşanması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdı

Ticaret Bakanlığı, fırsatçıları yakından takip ediyor. Son olarak, konut kredisi faiz oranlarında düşüş haberlerini fırsat bilerek ilan fiyatlarında fahiş artış yapan bir emlak işletmesine 100 bin lira ceza kesildi. Bakanlık, Eylül ayında 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

Piyasa hareketlenecek, bakanlık gözlemde

Emlak ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilirken, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışanlara ağır cezaların uygulanacağı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte fahiş fiyat artışı yapanlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.
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