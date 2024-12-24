https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ozgur-ozel-gunlerdir-suriyede-zafer-yasattik-diyenler-emekciye-hezimeti-yasatmis-sefalet-ucretini-1091989656.html
Özgür Özel: Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır
Özgür Özel: Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin yüzde 30 oranla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiği açıklamasında asgari "Günlerdir Suriye’de... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T21:38+0300
2024-12-24T21:38+0300
2024-12-24T21:48+0300
ekonomi
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
türk-iş
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Özel, TÜRK-İŞ'i tebrik ederek 'bize bilgilendirme yapılmadı' açıklamasına atfen toplantının alelacele olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Özel, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/turk-isten-asgari-ucret-toplantisina-katilmama-karari-aciklamasi-bize-bilgilendirme-yapilmadi-1091989102.html
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asgari ücret ne kadar, asgari ücret 2025, 2025 yılı asgari ücret ne kadar, türk-iş asgari ücret açıklaması, zam hesaplama 2025, işveren desteği, asgari ücret zammı, türk iş, özgür özel,
Özgür Özel: Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır
21:38 24.12.2024 (güncellendi: 21:48 24.12.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin yüzde 30 oranla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiği açıklamasında asgari "Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır" ifadelerinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Özel, TÜRK-İŞ'i tebrik ederek 'bize bilgilendirme yapılmadı' açıklamasına atfen toplantının alelacele olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
Özel, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir.
Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.
Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir.
İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar.
Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun.
Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."