https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/ozgur-ozel-gunlerdir-suriyede-zafer-yasattik-diyenler-emekciye-hezimeti-yasatmis-sefalet-ucretini-1091989656.html

Özgür Özel: Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır

Özgür Özel: Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin yüzde 30 oranla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiği açıklamasında asgari "Günlerdir Suriye’de... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T21:38+0300

2024-12-24T21:38+0300

2024-12-24T21:48+0300

ekonomi

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

türk-iş

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamasında Özel, TÜRK-İŞ'i tebrik ederek 'bize bilgilendirme yapılmadı' açıklamasına atfen toplantının alelacele olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Özel, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/turk-isten-asgari-ucret-toplantisina-katilmama-karari-aciklamasi-bize-bilgilendirme-yapilmadi-1091989102.html

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