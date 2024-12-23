https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanliktan-ogretmenlerin-yer-degisikligiyle-ilgili-duyuru-basvuru-ve-atama-tarihleri-de-aciklandi-1091939888.html

Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı

Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme durumlarına ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre yer değişikliği için öğretmenler 30... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T19:42+0300

2024-12-23T19:42+0300

2024-12-23T19:42+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

başvuru

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme taleplerine yönelik başvuru ve atama tarihi, ve diğer aşamalara dair tarihlerin olduğu bir duyuru yaptı.Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihi yapabilecek. Atamalarsa 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınırken,. ataması gerçekleşen öğretmenler 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.Öğretmenlerin yer değiştirme mazereti kapsamına giren durumlarsa aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olan mazeret olarak paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/personel-alimi-yapacak-bakanliklar-aciklandi-surekli-isci-alimi-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1091892884.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, başvuru