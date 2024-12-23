https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanliktan-ogretmenlerin-yer-degisikligiyle-ilgili-duyuru-basvuru-ve-atama-tarihleri-de-aciklandi-1091939888.html
Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı
Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme durumlarına ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre yer değişikliği için öğretmenler 30... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T19:42+0300
2024-12-23T19:42+0300
2024-12-23T19:42+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
başvuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c90590e461a445133aa5f6787e37f061.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme taleplerine yönelik başvuru ve atama tarihi, ve diğer aşamalara dair tarihlerin olduğu bir duyuru yaptı.Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihi yapabilecek. Atamalarsa 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınırken,. ataması gerçekleşen öğretmenler 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.Öğretmenlerin yer değiştirme mazereti kapsamına giren durumlarsa aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olan mazeret olarak paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/personel-alimi-yapacak-bakanliklar-aciklandi-surekli-isci-alimi-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1091892884.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b80259ab60e8bfbed3bb4ffbd0134b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, başvuru
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, başvuru
Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme durumlarına ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre yer değişikliği için öğretmenler 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Atama tarihi de bakanlıkça açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme taleplerine yönelik başvuru ve atama tarihi, ve diğer aşamalara dair tarihlerin olduğu bir duyuru yaptı.
Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihi yapabilecek. Atamalarsa 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.
Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınırken,. ataması gerçekleşen öğretmenler 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.
Öğretmenlerin yer değiştirme mazereti kapsamına giren durumlarsa aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olan mazeret olarak paylaşıldı.