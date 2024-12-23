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Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı
Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme durumlarına ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre yer değişikliği için öğretmenler 30... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T19:42+0300
2024-12-23T19:42+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme taleplerine yönelik başvuru ve atama tarihi, ve diğer aşamalara dair tarihlerin olduğu bir duyuru yaptı.Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihi yapabilecek. Atamalarsa 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınırken,. ataması gerçekleşen öğretmenler 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.Öğretmenlerin yer değiştirme mazereti kapsamına giren durumlarsa aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olan mazeret olarak paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/personel-alimi-yapacak-bakanliklar-aciklandi-surekli-isci-alimi-icin-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1091892884.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, başvuru
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, başvuru

Bakanlıktan öğretmenlerin yer değişikliğiyle ilgili duyuru: Başvuru ve atama tarihleri de açıklandı

19:42 23.12.2024
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme durumlarına ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre yer değişikliği için öğretmenler 30 Aralık 2024 - 8 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Atama tarihi de bakanlıkça açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin mazeret nedeniyle yer değiştirme taleplerine yönelik başvuru ve atama tarihi, ve diğer aşamalara dair tarihlerin olduğu bir duyuru yaptı.
Buna göre yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek, ve iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Ön başvurusu onaylanan öğretmenler ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihi yapabilecek. Atamalarsa 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek.
Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınırken,. ataması gerçekleşen öğretmenler 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.
Öğretmenlerin yer değiştirme mazereti kapsamına giren durumlarsa aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olan mazeret olarak paylaşıldı.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
Personel alımı yapacak bakanlıklar açıklandı: Sürekli işçi alımı için başvuru tarihleri belli oldu
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