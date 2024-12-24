https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/narin-guran-cinayetinde-aile-bireylerinin-toplanti-goruntusu-ulusal-kriminal-buro-tarafindan-1091991163.html
Narin Güran cinayetinde 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi
Narin Güran cinayetinde 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T23:02+0300
2024-12-24T23:02+0300
2024-12-24T23:06+0300
türkiye
narin güran
salim güran
nevzat bahtiyar
diyarbakır
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090932983_0:65:829:531_1920x0_80_0_0_c618d825db3c38265a5998c52fae9ce0.jpg
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması sürüyor.Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.Mahkeme Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün uzman bilirkişilerce deşifre edilebilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi. Ulusal Kriminal Büro'ya da gönderen mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi:Görüntüler büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlandı ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntülerin saat 19.38-19.41 arasını kapsadığı olduğu belirtilmişti. Görüntüler 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' olarak anılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/narin-guran-cinayetinde-adimsayar-uygulamasi-guclu-delil-oldu-amca-salim-guran-cinayet-aninda-1091745015.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090932983_16:0:811:596_1920x0_80_0_0_8d33a65b381102382a9e34fbe28f85a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır, türkiye
narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır, türkiye
Narin Güran cinayetinde 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi
23:02 24.12.2024 (güncellendi: 23:06 24.12.2024)
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması sürüyor.
Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.
Mahkeme Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün uzman bilirkişilerce deşifre edilebilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.
Ulusal Kriminal Büro'ya da gönderen mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi:
"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçeye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçeye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçeye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."
Görüntüler büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlandı ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntülerin saat 19.38-19.41 arasını kapsadığı olduğu belirtilmişti. Görüntüler 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' olarak anılmıştı.