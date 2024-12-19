https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/narin-guran-cinayetinde-adimsayar-uygulamasi-guclu-delil-oldu-amca-salim-guran-cinayet-aninda-1091745015.html

Narin Güran cinayetinde adımsayar uygulaması güçlü delil oldu: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?

Narin Güran cinayetinde adımsayar uygulaması güçlü delil oldu: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada, şüpheli amca Salim Güran'ın telefonundaki adımsayar uygulaması ve baz verileri dikkat çekti. Savcılık... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T12:59+0300

2024-12-19T12:59+0300

2024-12-19T12:59+0300

türkiye

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili davada yeni detaylar ortaya çıktı. 7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, şüpheli amca Salim Güran hakkında çarpıcı deliller sunuldu.Savcılık: Cinayet saatinde hareketlilik sınırlıSavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Salim Güran’ın cinayet saati olan 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım attığı, adımsayar uygulaması üzerinden tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin telefonundaki baz verileri, olay anında farklı yerlerde bulunduğunu gösterdi.Baz verilerinde Güran’ın saat 15.20’de Sur Abdaldede Gazi Caddesi’nde, 15.36’da ise Bağlar Yeniköy’de olduğu, daha sonra mısır tarlasına geçtiği kaydedildi. Bu hareketlilik, baz kayıtlarındaki detaylı analizle dava dosyasına eklendi.Baz verilerinin i̇ncelenmesi dava dosyasına girdiDaraltılmış baz raporuna göre, cinayet günü en az 20 farklı baz istasyonu sinyali tespit edildi. Rapor, baz geçişlerinde 2 metre ve 1 dakika yanılma payı olabileceğini vurgulasa da, şüphelinin olay günü hareketliliği mahkemeye delil olarak sunuldu.Raporda, Salim Güran’ın saat 16.08’de olayın gerçekleştiği bölgeye yakın olduğu ve mısır tarlasında bulunduğu kaydedildi. Bu, sanığın suç mahalline yakın olduğunu ortaya koyan en önemli detaylardan biri oldu.Telefon i̇ncelemesi şüpheleri güçlendirdiSavcılık talebiyle tekrar incelenen Salim Güran’ın cep telefonundaki adımsayar uygulamasında, cinayet günü saat 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım kaydedildiği ortaya çıktı. Aynı gün toplamda 11.526 adım atan Güran’ın, olay saati dışında hareketli olduğu belirlendi.Tutukluluk devam ediyorSavcılık, Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.Davanın seyri ve beklenen sonuçlarDava kapsamında hem adımsayar hem de baz istasyonu verileri, mahkemede önemli deliller arasında gösteriliyor. Sanık müdafileri ise bu verilerin doğruluğu konusunda ek bilirkişi raporu talep ediyor.Mahkeme heyeti, Salim Güran ve diğer sanıkların ifadeleri ile delillerin detaylı bir şekilde inceleneceğini belirtti. Kamuoyu, davanın sonuçlanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nese-ozkan-oldu-mu-nese-ozkan-nasil-oldu-nese-ozkan-kimdir-homm-bitkisel--1091741516.html

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