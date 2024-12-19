Narin Güran cinayetinde adımsayar uygulaması güçlü delil oldu: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Oreşnik füzesi modern bir silah
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Filistinliler en kötü zamanını yaşamaya başlayacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'Trump koltuğa oturmadan PKK/PYD’ye müdahale etmek ve durumu kabul ettirmek lazım’
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 5 yılda yoksulluk sınırı yüzde 975 arttı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
108 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
19:16
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/narin-guran-cinayetinde-adimsayar-uygulamasi-guclu-delil-oldu-amca-salim-guran-cinayet-aninda-1091745015.html
Narin Güran cinayetinde adımsayar uygulaması güçlü delil oldu: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?
Narin Güran cinayetinde adımsayar uygulaması güçlü delil oldu: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada, şüpheli amca Salim Güran'ın telefonundaki adımsayar uygulaması ve baz verileri dikkat çekti. Savcılık... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T12:59+0300
2024-12-19T12:59+0300
türkiye
salim güran
narin güran
yüksel güran
diyarbakır
ağır ceza mahkemesi
cinayet
çocuk
çocuk cinayeti
hediye güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088498919_0:29:465:291_1920x0_80_0_0_95df67e065e2cd7c3e79ff45da083b5d.jpg
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili davada yeni detaylar ortaya çıktı. 7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, şüpheli amca Salim Güran hakkında çarpıcı deliller sunuldu.Savcılık: Cinayet saatinde hareketlilik sınırlıSavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Salim Güran’ın cinayet saati olan 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım attığı, adımsayar uygulaması üzerinden tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin telefonundaki baz verileri, olay anında farklı yerlerde bulunduğunu gösterdi.Baz verilerinde Güran’ın saat 15.20’de Sur Abdaldede Gazi Caddesi’nde, 15.36’da ise Bağlar Yeniköy’de olduğu, daha sonra mısır tarlasına geçtiği kaydedildi. Bu hareketlilik, baz kayıtlarındaki detaylı analizle dava dosyasına eklendi.Baz verilerinin i̇ncelenmesi dava dosyasına girdiDaraltılmış baz raporuna göre, cinayet günü en az 20 farklı baz istasyonu sinyali tespit edildi. Rapor, baz geçişlerinde 2 metre ve 1 dakika yanılma payı olabileceğini vurgulasa da, şüphelinin olay günü hareketliliği mahkemeye delil olarak sunuldu.Raporda, Salim Güran’ın saat 16.08’de olayın gerçekleştiği bölgeye yakın olduğu ve mısır tarlasında bulunduğu kaydedildi. Bu, sanığın suç mahalline yakın olduğunu ortaya koyan en önemli detaylardan biri oldu.Telefon i̇ncelemesi şüpheleri güçlendirdiSavcılık talebiyle tekrar incelenen Salim Güran’ın cep telefonundaki adımsayar uygulamasında, cinayet günü saat 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım kaydedildiği ortaya çıktı. Aynı gün toplamda 11.526 adım atan Güran’ın, olay saati dışında hareketli olduğu belirlendi.Tutukluluk devam ediyorSavcılık, Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.Davanın seyri ve beklenen sonuçlarDava kapsamında hem adımsayar hem de baz istasyonu verileri, mahkemede önemli deliller arasında gösteriliyor. Sanık müdafileri ise bu verilerin doğruluğu konusunda ek bilirkişi raporu talep ediyor.Mahkeme heyeti, Salim Güran ve diğer sanıkların ifadeleri ile delillerin detaylı bir şekilde inceleneceğini belirtti. Kamuoyu, davanın sonuçlanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nese-ozkan-oldu-mu-nese-ozkan-nasil-oldu-nese-ozkan-kimdir-homm-bitkisel--1091741516.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088498919_0:0:465:350_1920x0_80_0_0_4021ce70ef89102ec885edb9e793ad54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
narin güran cinayeti, diyarbakır narin güran davası, salim güran adımsayar uygulaması, baz istasyonu kayıtları cinayet davası, narin güran olayı gelişmeler, cinayet davasında baz verileri, diyarbakır cinayet davaları, narin güran adli süreç, adımsayar uygulaması delil oldu, diyarbakır ağır ceza mahkemesi gelişmeleri, çocuk cinayeti davası diyarbakır, daraltılmış baz raporu, baz verilerinde cinayet tespiti, diyarbakır’da çocuğa karşı suçlar, şüpheli hareketlilik telefon verileri
narin güran cinayeti, diyarbakır narin güran davası, salim güran adımsayar uygulaması, baz istasyonu kayıtları cinayet davası, narin güran olayı gelişmeler, cinayet davasında baz verileri, diyarbakır cinayet davaları, narin güran adli süreç, adımsayar uygulaması delil oldu, diyarbakır ağır ceza mahkemesi gelişmeleri, çocuk cinayeti davası diyarbakır, daraltılmış baz raporu, baz verilerinde cinayet tespiti, diyarbakır’da çocuğa karşı suçlar, şüpheli hareketlilik telefon verileri

Narin Güran cinayetinde adımsayar uygulaması güçlü delil oldu: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?

12:59 19.12.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW287195Salim Güran
Salim Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW287195
Abone ol
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada, şüpheli amca Salim Güran'ın telefonundaki adımsayar uygulaması ve baz verileri dikkat çekti. Savcılık mütalaasına göre cinayet saatinde yalnızca 45 adım atıldığı tespit edildi. İşte davada öne çıkan detaylar ve yeni gelişmeler...
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili davada yeni detaylar ortaya çıktı. 7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, şüpheli amca Salim Güran hakkında çarpıcı deliller sunuldu.

Savcılık: Cinayet saatinde hareketlilik sınırlı

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Salim Güran’ın cinayet saati olan 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım attığı, adımsayar uygulaması üzerinden tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin telefonundaki baz verileri, olay anında farklı yerlerde bulunduğunu gösterdi.
Baz verilerinde Güran’ın saat 15.20’de Sur Abdaldede Gazi Caddesi’nde, 15.36’da ise Bağlar Yeniköy’de olduğu, daha sonra mısır tarlasına geçtiği kaydedildi. Bu hareketlilik, baz kayıtlarındaki detaylı analizle dava dosyasına eklendi.

Baz verilerinin i̇ncelenmesi dava dosyasına girdi

Daraltılmış baz raporuna göre, cinayet günü en az 20 farklı baz istasyonu sinyali tespit edildi. Rapor, baz geçişlerinde 2 metre ve 1 dakika yanılma payı olabileceğini vurgulasa da, şüphelinin olay günü hareketliliği mahkemeye delil olarak sunuldu.
Raporda, Salim Güran’ın saat 16.08’de olayın gerçekleştiği bölgeye yakın olduğu ve mısır tarlasında bulunduğu kaydedildi. Bu, sanığın suç mahalline yakın olduğunu ortaya koyan en önemli detaylardan biri oldu.

Telefon i̇ncelemesi şüpheleri güçlendirdi

Savcılık talebiyle tekrar incelenen Salim Güran’ın cep telefonundaki adımsayar uygulamasında, cinayet günü saat 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım kaydedildiği ortaya çıktı. Aynı gün toplamda 11.526 adım atan Güran’ın, olay saati dışında hareketli olduğu belirlendi.

Tutukluluk devam ediyor

Savcılık, Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.

Davanın seyri ve beklenen sonuçlar

Dava kapsamında hem adımsayar hem de baz istasyonu verileri, mahkemede önemli deliller arasında gösteriliyor. Sanık müdafileri ise bu verilerin doğruluğu konusunda ek bilirkişi raporu talep ediyor.
Mahkeme heyeti, Salim Güran ve diğer sanıkların ifadeleri ile delillerin detaylı bir şekilde inceleneceğini belirtti. Kamuoyu, davanın sonuçlanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.
Burun estetiği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
YAŞAM
Daha 28 yaşındaydı: Estetik operasyonlar sonrası ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала