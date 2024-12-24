https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojinin-uyarilari-sonrasi-antalyada-kar-yagisi-basladi-1091977238.html

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Antalya'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Antalya'da kar yağışı başladı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Beydağları zirvesinin beyaza büründüğü... 24.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-24T15:00+0300

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2024-12-24T15:00+0300

türkiye

antalya

kar yağışı

yoğun kar yağışı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html

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antalya, kar yağışı, yoğun kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü