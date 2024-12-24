https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojinin-uyarilari-sonrasi-antalyada-kar-yagisi-basladi-1091977238.html
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Antalya'da kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Antalya'da kar yağışı başladı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Beydağları zirvesinin beyaza büründüğü... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T15:00+0300
2024-12-24T15:00+0300
2024-12-24T15:00+0300
türkiye
antalya
kar yağışı
yoğun kar yağışı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/meteorolojiden-31-sehir-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-bazi-sehirlerde-okullar-tatil-edildi-cok-1091946465.html
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antalya, kar yağışı, yoğun kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
antalya, kar yağışı, yoğun kar yağışı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Antalya'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Beydağları zirvesinin beyaza büründüğü görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahta devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki merkezin yer aldığı Beydağları zirvesinin de beyaza büründüğü görüldü.