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Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı, bazı şehirlerde okullar tatil edildi: 'Çok hiddetli gelecek'
Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı, bazı şehirlerde okullar tatil edildi: 'Çok hiddetli gelecek'
Sputnik Türkiye
Tunceli ve Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, bazı ilçelerde taşımalı eğitime 24 Aralık... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T07:06+0300
2024-12-24T07:28+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.Yağışlar; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi şehirlerde yağışlar kuvvetli olacak.Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorRüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) etkili olacak. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbir alınması istendi.Buzlanma, don ve çığ tehlikesiHava sıcaklıkları doğu bölgelerinde 2-4 derece artarken, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan i̇llerMeteoroloji, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Sarı uyarı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, turuncu uyarı ciddi hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.Uyarı yapılan iller arasında şunlar yer alıyor:Meteoroloji'den kritik uyarılarTunceli ve Bingöl’de eğitime kar engeliTunceli ve Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitim durduruldu. Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Bingöl’ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık Salı günü okullar tatil edildi. Ayrıca, Bingöl’de merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime ara verildi.Bingöl ve Tunceli’de hamile ve engellilere i̇dari i̇zinYoğun kar yağışı nedeniyle, Bingöl ve Tunceli’de kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, 24 Aralık günü idari izinli sayılacak. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, vatandaşların kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları olmadan yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.Antalya’da aşırı yağış ve fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu ve sarı kodlu uyarılar sonrası, Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Vali Ersin Yazıcı, Kaş, Demre ve Finike gibi batı ilçelerde aşırı yağış beklendiğini belirterek, kent genelinde ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sahada olacağını duyurdu. Normal eğitim faaliyetleri ise devam edecek.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi yağış altındaMeteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekliyor. İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çanakkale'nin güney kesimleri de sabah saatlerinde kuvvetli yağış alacak.ÇANAKKALE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEge'de sağanak ve fırtınaEge Bölgesi, özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacak. İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış görülecek. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.A.KARAHİSAR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 13°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdeniz'de şiddetli yağış ve fırtınaAkdeniz Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Adana çevresinde ise gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi, sağanak yağışın yanı sıra sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile karşı karşıya. Ankara, Konya, Eskişehir gibi illerde yağmur etkili olurken, yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.ANKARA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKaradeniz'de ve çığ tehlikesiBatı Karadeniz Bölgesi'nde yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli eserken, iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Bölgede yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluDoğu ve Güneydoğu Anadolu’da don ve yağışDoğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don ve pus gibi olumsuz hava koşulları yaşanabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa hariç genelinde yağmur ve sağanak yağış alacak.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDenizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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kar tatili, 24 aralık okullar tatil mi, bingöl kar tatili, tunceli taşımalı eğitim tatili, antalya aşırı yağış uyarısı, meteoroloji kar uyarısı, tunceli pülümür kar tatili, bingöl yayladere tatil, taşımalı eğitim tatili, antalya fırtına uyarısı, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, fırtına etkisi, don tehlikesi, sel riski, çığ tehlikesi, sarı kod, turuncu kod, yağışlı hava, türkiye hava durumu, 24 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu
kar tatili, 24 aralık okullar tatil mi, bingöl kar tatili, tunceli taşımalı eğitim tatili, antalya aşırı yağış uyarısı, meteoroloji kar uyarısı, tunceli pülümür kar tatili, bingöl yayladere tatil, taşımalı eğitim tatili, antalya fırtına uyarısı, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, fırtına etkisi, don tehlikesi, sel riski, çığ tehlikesi, sarı kod, turuncu kod, yağışlı hava, türkiye hava durumu, 24 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu

Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı, bazı şehirlerde okullar tatil edildi: 'Çok hiddetli gelecek'

07:06 24.12.2024 (güncellendi: 07:28 24.12.2024)
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Tunceli ve Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, bazı ilçelerde taşımalı eğitime 24 Aralık günü ara verildi. Antalya'da ise aşırı yağış nedeniyle taşımalı eğitim askıya alındı. İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu birçok ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.
Yağışlar; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi şehirlerde yağışlar kuvvetli olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) etkili olacak. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbir alınması istendi.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Hava sıcaklıkları doğu bölgelerinde 2-4 derece artarken, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan i̇ller

Meteoroloji, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Sarı uyarı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, turuncu uyarı ciddi hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.
Uyarı yapılan iller arasında şunlar yer alıyor:
Sarı Kodlu Uyarı:
1.
Afyonkarahisar
2.
Ankara
3.
Antalya
4.
Balıkesir
5.
Bolu
6.
Burdur
7.
Bursa
8.
Çanakkale
9.
Çankırı
10.
Denizli
11.
Eskişehir
12.
Kastamonu
13.
Kayseri
14.
Kırşehir
15.
Konya
16.
Kütahya
17.
Nevşehir
18.
Niğde
19.
Sivas
20.
Uşak
21.
Yozgat
22.
Aksaray
23.
Karaman
24.
Kırıkkale
25.
Karabük
Turuncu Kodlu uyarı:
1.
Antalya
2.
Isparta
3.
Aydın
4.
İzmir
5.
Manisa
6.
Muğla

Meteoroloji'den kritik uyarılar

Kuvvetli Yağış: İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve diğer bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar: Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Buzlanma ve Çığ: Doğu bölgelerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde dikkatli olunması gerekiyor.

Tunceli ve Bingöl’de eğitime kar engeli

Tunceli ve Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitim durduruldu. Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Bingöl’ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık Salı günü okullar tatil edildi. Ayrıca, Bingöl’de merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime ara verildi.

Bingöl ve Tunceli’de hamile ve engellilere i̇dari i̇zin

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Bingöl ve Tunceli’de kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, 24 Aralık günü idari izinli sayılacak. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, vatandaşların kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları olmadan yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Antalya’da aşırı yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu ve sarı kodlu uyarılar sonrası, Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Vali Ersin Yazıcı, Kaş, Demre ve Finike gibi batı ilçelerde aşırı yağış beklendiğini belirterek, kent genelinde ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sahada olacağını duyurdu. Normal eğitim faaliyetleri ise devam edecek.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi yağış altında

Meteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekliyor. İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çanakkale'nin güney kesimleri de sabah saatlerinde kuvvetli yağış alacak.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege'de sağanak ve fırtına

Ege Bölgesi, özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacak. İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış görülecek. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz'de şiddetli yağış ve fırtına

Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Adana çevresinde ise gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı

İç Anadolu Bölgesi, sağanak yağışın yanı sıra sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile karşı karşıya. Ankara, Konya, Eskişehir gibi illerde yağmur etkili olurken, yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Karadeniz'de ve çığ tehlikesi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli eserken, iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Bölgede yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da don ve yağış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don ve pus gibi olumsuz hava koşulları yaşanabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa hariç genelinde yağmur ve sağanak yağış alacak.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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