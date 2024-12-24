Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı, bazı şehirlerde okullar tatil edildi: 'Çok hiddetli gelecek'
07:06 24.12.2024 (güncellendi: 07:28 24.12.2024)
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Tunceli ve Bingöl'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, bazı ilçelerde taşımalı eğitime 24 Aralık günü ara verildi. Antalya'da ise aşırı yağış nedeniyle taşımalı eğitim askıya alındı. İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu birçok ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.
Yağışlar; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi şehirlerde yağışlar kuvvetli olacak.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) etkili olacak. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbir alınması istendi.
Buzlanma, don ve çığ tehlikesi
Hava sıcaklıkları doğu bölgelerinde 2-4 derece artarken, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan i̇ller
Meteoroloji, bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayımladı. Sarı uyarı vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, turuncu uyarı ciddi hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.
Uyarı yapılan iller arasında şunlar yer alıyor:
Sarı Kodlu Uyarı:
1.Afyonkarahisar
2.Ankara
3.Antalya
4.Balıkesir
5.Bolu
6.Burdur
7.Bursa
8.Çanakkale
9.Çankırı
10.Denizli
11.Eskişehir
12.Kastamonu
13.Kayseri
14.Kırşehir
15.Konya
16.Kütahya
17.Nevşehir
18.Niğde
19.Sivas
20.Uşak
21.Yozgat
22.Aksaray
23.Karaman
24.Kırıkkale
25.Karabük
Turuncu Kodlu uyarı:
1.Antalya
2.Isparta
3.Aydın
4.İzmir
5.Manisa
6.Muğla
Meteoroloji'den kritik uyarılar
Kuvvetli Yağış: İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve diğer bölgelerde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar: Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Buzlanma ve Çığ: Doğu bölgelerinde özellikle yüksek rakımlı yerlerde dikkatli olunması gerekiyor.
Tunceli ve Bingöl’de eğitime kar engeli
Tunceli ve Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde taşımalı eğitim durduruldu. Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Bingöl’ün Yayladere ve Yedisu ilçelerinde, taşımalı eğitim gören öğrenciler için 24 Aralık Salı günü okullar tatil edildi. Ayrıca, Bingöl’de merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde de eğitime ara verildi.
Bingöl ve Tunceli’de hamile ve engellilere i̇dari i̇zin
Yoğun kar yağışı nedeniyle, Bingöl ve Tunceli’de kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, 24 Aralık günü idari izinli sayılacak. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, vatandaşların kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları olmadan yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.
Antalya’da aşırı yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu ve sarı kodlu uyarılar sonrası, Antalya’da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Vali Ersin Yazıcı, Kaş, Demre ve Finike gibi batı ilçelerde aşırı yağış beklendiğini belirterek, kent genelinde ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sahada olacağını duyurdu. Normal eğitim faaliyetleri ise devam edecek.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi yağış altında
Meteoroloji, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekliyor. İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çanakkale'nin güney kesimleri de sabah saatlerinde kuvvetli yağış alacak.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege'de sağanak ve fırtına
Ege Bölgesi, özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacak. İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış görülecek. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz'de şiddetli yağış ve fırtına
Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Adana çevresinde ise gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı
İç Anadolu Bölgesi, sağanak yağışın yanı sıra sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile karşı karşıya. Ankara, Konya, Eskişehir gibi illerde yağmur etkili olurken, yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Karadeniz'de ve çığ tehlikesi
Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli eserken, iç kesimlerde buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Bölgede yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da don ve yağış
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don ve pus gibi olumsuz hava koşulları yaşanabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Şanlıurfa hariç genelinde yağmur ve sağanak yağış alacak.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.