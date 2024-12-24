https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/memurlari-ilgilendiriyor-kanun-teklifi-mecliste-gorusulecek-1091971398.html
Memurları ilgilendiriyor: Kanun teklifi Meclis'te görüşülecek
Memurları ilgilendiriyor: Kanun teklifi Meclis'te görüşülecek
Sputnik Türkiye
2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T13:39+0300
2024-12-24T13:39+0300
2024-12-24T13:44+0300
türkiye
meclis
tbmm
kanun teklifi
memur
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TBMM Genel Kurulu’nda bugün Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başlayacak. Teklifte öne çıkan bazı maddelere göre; ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek. Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.Adalet Komisyonu toplanıyorTBMM Adalet Komisyonu da AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre de meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek. Ayrıca Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/enflasyon-beklentisiyle-degisti-milyonlarin-gozu-ocak-maas-zamminda-memur-ve-emekliye-ne-kadar-zam-1091803944.html
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meclis, tbmm, kanun teklifi, memur
meclis, tbmm, kanun teklifi, memur
Memurları ilgilendiriyor: Kanun teklifi Meclis'te görüşülecek
13:39 24.12.2024 (güncellendi: 13:44 24.12.2024)
2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklifte öne çıkan maddeye göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.
TBMM Genel Kurulu’nda bugün Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başlayacak.
Teklifte öne çıkan bazı maddelere göre; ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.
Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek. Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.
Adalet Komisyonu toplanıyor
TBMM Adalet Komisyonu da AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre de meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek. Ayrıca Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.